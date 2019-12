Francúzska vláda predstaví návrh dôchodkovej reformy

Paríž 11. decembra (TASR) - Štrajk proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy pokračuje vo Francúzsku aj v stredu, a to už svojím siedmym dňom. K štrajkujúcim sa pridali i policajti, ktorí svoj postoj k zmenám k dôchodkovom systéme dávajú najavo blokádou vybraných policajných staníc. Píše o tom spravodajský portál LCI.



Uviedol tiež, že v metropolitnej oblasti Paríža sa od rána vytvárajú kolóny v celkovej dĺžke viac ako 400 kilometrov.



V samotnom Paríži aj naďalej metro nepremáva na desiatich linkách. Výrazne obmedzená je aj autobusová a električková doprava, ako i premávka zrýchlených prímestských vlakov RER.



Železničná spoločnosť SNCF očakáva, že vlaková doprava vo Francúzsku bude výrazne obmedzená aj v stredu. Vypravené nebudú ani mnohé vlaky na medzištátnych linkách.



Výkonný riaditeľ sekcie SNCF pre parížsku prímestskú časť Alain Krakovitch pre agentúru AFP uviedol, že takýto chaos na železnici bude zrejme "až do konca týždňa", pričom upozornil, že časť odborárov v SNCF avizovala, že mieni v proteste pokračovať až do Vianoc.



Región Ile-de-France - metropolitná oblasť Paríža - v snahe zaistiť aspoň minimálne služby v doprave objednal 220 autobusov a dodávok, ktoré by mali až do konca štrajku v doprave pomáhať obyvateľom parížskych predmestí dostať sa do práce. Každý deň tak bude možné prepraviť asi 25.000 ľudí. Doprava na takto zabezpečených linkách bude pre cestujúcich bezplatná; náklady uhradí administrácia regiónu Ile-de-France.



Súčasťou protestov bolo v utorok aj cielené odpájanie od dodávok elektriny, ktoré zaznamenali vo viacerých mestách Francúzska. V utorok večer sa k tejto akcii priznali odbory CGT. Portál LCI uviedol, že okrem prefektúr, čo mala byť forma nátlaku na vládu, sa bez elektriny na krátky ocitli aj viaceré nemocnice. Cieľom akcie bolo dosiahnuť zachovanie režimu dôchodkov pre zamestnancov energetickej spoločnosti EDF-GDF.



Podstatou predkladaného návrhu dôchodkovej reformy je zjednotenie celého systému, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov.



Vládny návrh dôchodkovej reformy predstaví premiér Édouard Philippe v stredu na poludnie. Podľa posledných úprav zverejnených Elyzejským palácom sa reforma začne uplatňovať v roku 2025 pre ľudí narodených po roku 1975.



Zákonom stanovená výška veku pre odchod do dôchodku sa nezmení, uviedol pre rozhlasovú stanicu France Inter nemenovaný zdroj, ktorý sa v utorok večer v Elyzejskom paláci zúčastnil na finalizácii vládneho návrhu dôchodkovej reformy. Dodal však, že ľudia budú aj naďalej motivovaní, aby pracovali dlhšie.