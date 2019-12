Francúzska vláda predstavila dôchodkovú reformu,odborári sú nespokojní

Paríž 11. decembra (TASR) - Francúzsky premiér Édouard Philippe v stredu oznámil, že nový dôchodkový systém navrhovaný vládou prezidenta Emmanuela Macrona bude platiť len pre občanov Francúzska narodených v roku 1975 a neskôr.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá uviedla, že podľa pôvodného vládneho návrhu mali nové pravidlá platiť pre Francúzov narodených v roku 1963 a neskôr.



Francúzi narodení v roku 2004 budú prvými, ktorí v roku 2022 vstúpia do nového dôchodkového systému hneď od prvého dňa svojej pracovnej kariéry. Vyplýva to z prezentácie konečnej podoby reformy dôchodkového systému, ktorú v stredu — v siedmy deň štrajku proti týmto plánom vlády — predstavil v Paríži premiér Philippe.



Vo svojom príhovore Philippe konštatoval, že "záruky poskytnuté vládou", pokiaľ ide o parametre dôchodkovej reformy, by mali stačiť na to, aby bol obnovený dialóg a skončil sa štrajk, ktorý "trestá milióny Francúzov".



Podľa spravodajského portálu France Info sú reakcie odborárov na vládny návrh dôchodkovej reformy odmietavé. Generálny tajomník Ústrednej konfederácie práce (CGT) Philippe Martinez reagoval na navrhované zmeny v dôchodkovom systéme vyhlásením, že "vláda si z nás robí posmech".



Odbory železničiarov UNSA zasa deklarovali, že Philippom oznámené zmeny nekorešpondujú s ich požiadavkami.



Prezident únie zamestnávateľov MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux zasa vládou prezentovanú reformu odobril, keďže sa mu zdá byť "dobrým systémom, ako nastoliť rovnováhu".



Philippe vo svojom prejave deklaroval, že minimálny vek odchodu do dôchodku bude naďalej 62 rokov, ale Francúzi budú musieť pracovať až do veku 64 rokov, aby získali plný dôchodok.



Generálny tajomník odborov CFDT Laurent Berger neskôr v reakcii tento bod reformy kritizoval, pričom uviedol, že stanovenie veku 64 rokov na získanie plného dôchodku je "ďaleko za čiarou".



Z Philippových slov tiež vyplýva, že dôchodková reforma zjednotí dôchodkový systém vo Francúzsku, keďže v súčasnosti pozostáva zo 42 čiastkových systémov, čo ho robí neprehľadným a komplikovaným. Nový systém bude univerzálny, spravodlivejší a transparentnejší, ubezpečil Philippe.



Premiér povedal, že výpočet výšky dôchodku bude vychádzať z bodového systému podľa počtu odpracovaných rokov a v mene vlády uistil, že súčasné dôchodky sa nijako nezmenia.



Philippe tiež uviedol, že nový systém nijako nepenalizuje matky, ktoré pre materstvo museli prerušiť pracovnú kariéru, naopak, je pre ne výhodnejší, podobne ako aj pre ženy vo všeobecnosti.



Argumentoval tiež, že vláda brala do úvahy špecifiká niektorých profesií, najmä učiteľov, vedcov, či opatrovateľov.



Pokiaľ ide o príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu či hasičov štát im vzhľadom na charakter ich povolania ponechá výnimku, pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku.



So skorším odchodom do dôchodku budú môcť podľa premiéra počítať aj zamestnanci nemocníc pracujúci v nočných službách.



Francúzsky premiér na záver svojho prejavu vyhlásil, že je plne odhodlaný viesť túto reformu, pretože "jej verím". Uviedol, že vláda týmito zmenami navrhuje "prepracovať pakt medzi generáciami na princípe solidarity" bez ohľadu na charakter povolania či pracovnú pozíciu. Vyhlásil tiež, že navrhovaná reforma je odpoveďou vlády na rastúce prejavy nespokojnosti "našich detí a vnukov" s "deficitom, ktorý sme my vytvorili, keď sme dostatočne neprispievali na dôchodky" súčasných penzistov.



Návrh príslušného zákona francúzska vláda prerokuje 22. januára a potom ho vo februári predloží na posúdenie parlamentu, uviedol spravodajský portál LCI.