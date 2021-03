Francúzska vláda rozpustila krajne pravicové protiimigračné hnutie

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzska vláda v stredu súhlasila s rozpustením krajne pravicového hnutia Generácia identitárov (Génération identitaire - GI), ktorá je známa najmä pre niekoľko pokusov jej členov blokovať migrantom vstup do krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister vnútra Gérald Darmanin zverejnil na Twitteri dekrét o rozpustení tejto skupiny, podľa ktorého "podnecuje diskrimináciu, nenávisť a násilie".



V dokumente sa okrem toho píše, že vzhľadom na "štruktúru a organizáciu vojenskej povahy" možno túto skupinu považovať za "takú, ktorá má charakter súkromnej milície".



V januári sa približne 30 členov GI zhromaždilo v priesmyku Col du Portillon na hranici Francúzska a Španielska, čo nazvali "hliadkovacou operáciou na obranu Európy". Išlo o posledný z mnohých protestov GI za posledné roky, počas ktorých v horských oblastiach často stavali barikády na kľúčových hraničných priechodoch, čo viedlo k potýčkam s migrantmi a ľudskoprávnymi aktivistami.



V auguste 2019 boli lídrovi skupiny a ďalším dvom jej členom vymerané polročné tresty väzenia po tom, čo vo francúzskych Alpách postavili barikády a prenajali si dva vrtuľníky na pátranie po migrantoch. V reakcii na to skupina zhruba stovky ľudskoprávnych aktivistov sprevádzala približne 30 migrantov na ceste do Francúzska, čo vyvolalo na mieste potýčky s políciou.



Ako pripomína AFP, francúzska vláda prisľúbila sprísnenie imigračnej a azylovej politiky v reakcii na migračnú vlnu v roku 2015. Prezident Emmanuel Macron čelí kritike za represie proti islamistickým organizáciám po množstve teroristických útokov na francúzskom území. Vláda však trvá na tom, že je nezaujatá a moslimov nijak nediskriminuje.