Francúzska vláda sa dohodla na znení návrhu zákona proti radikalizmu

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzska vláda v stredu schválila znenie návrhu zákona proti radikalizmu, ktorý chce následne predložiť parlamentu. Francúzsky premiér Jean Castex odmieta obvinenia, že návrh je namierený proti moslimom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tento návrh zákona nie je zameraný proti islamskej viere alebo iným náboženstvám... naopak, je to zákon slobody, je to zákon ochrany, je to zákon emancipácie od náboženského fundamentalizmu," uviedol Castex po tom, ako vládny kabinet schválil znenie legislatívneho návrhu, ktorý francúzsky prezident Emmanuel Macron avizoval ešte v októbri.



Pripravovaná legislatíva bola terčom kritiky moslimských krajín vrátane tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Znepokojenie však vyjadril aj vyslanec USA pre náboženskú slobodu vo svete Sam Brownback.



Text mal pôvodne názov "zákon proti separatizmu". Vláda po kritike tento dokument premenovala na návrh "na posilnenie hodnôt republiky".



Návrh by okrem iného znížil vek začiatku povinnej školskej dochádzky na tri roky, informuje agentúra AP. Domáce vzdelávanie by úrady povolili len vo výnimočných prípadoch v snahe zamedziť vplyvu tzv. tajných škôl, ktoré prevádzkujú náboženský fundamentalisti. Lekárom, ktorí vykonajú test panenstva, by hrozila pokuta alebo až rok odňatia slobody. Zákon by ďalej úradníkom udelil právo vyžiadať od snúbencov osobitné pohovory, ak existuje podozrenie, že ide o nútené manželstvo.



Francúzsky prezident Macron vyhlásil zintenzívnenie boja proti radikálnemu islamizmu po tom, čo pri Paríži 16. októbra mladý moslim čečenského pôvodu brutálne zavraždil stredoškolského učiteľa dejepisu, ktorý ukázal študentom karikatúry moslimského proroka Mohameda. Druhý džihádistický útok v priebehu jedného mesiaca sa odohral v Nice, kde zahynuli traja ľudia.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin minulý týždeň oznámil kontrolu vyše 70 mešít v krajine. Zatvorené budú tie mešity, ktoré podľa úradov propagujú extrémizmus.



Brownback odsúdil násilné prejavy náboženstva, avšak dodal: "Ak pokojne praktizujete svoju vieru, máte oprávnenie túto svoju vieru praktizovať".



Moslimovia sú vo Francúzsku najväčšou náboženskou menšinou, pričom väčšina z nich pochádza z bývalých francúzskych kolónií na severe Afriky.