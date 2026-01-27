< sekcia Zahraničie
Francúzska vláda ustála ďalšie dve hlasovania o nedôvere
Z 577 prítomných poslancov Národného zhromaždenia v prvom hlasovaní návrh podporilo 267, v druhom 140.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 27. januára (TASR) - Vláda francúzskeho premiéra Sébastiena Lecornua v utorok prežila ďalšie dve hlasovania o vyslovení nedôvery po tom, ako premiér využil svoju ústavnú právomoc a pretlačil štátny rozpočet cez parlament bez hlasovania. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP.
Z 577 prítomných poslancov Národného zhromaždenia v prvom hlasovaní návrh podporilo 267, v druhom 140. Prvé hlasovanie iniciovali zelení, komunisti a ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI), druhé Národné združenie Marine Le Penovej. Na schválenie bolo potrebných aspoň 289 hlasov.
Podľa agentúry DPA sa neočakával úspech ani jedného z návrhov, pretože vládu podporili socialisti. Premiér Lecornu a jeho kabinet za posledné týždne čelili už šiestim hlasovania o nedôvere, naposledy minulý týždeň.
Návrh na rozpočet pre rok 2026 však stále nie je formálne schválený. Po preskúmaní v Senáte sa vráti späť do Národného zhromaždenia na konečné schválenie. Na jeho presadenie bude musieť Lecornu opäť využiť svoju právomoc pretlačiť návrh bez hlasovania podľa článku 49.3 ústavy, čim podľa agentúry AFP zrejme vyvolá ďalšie hlasovania o nedôvere.
Z 577 prítomných poslancov Národného zhromaždenia v prvom hlasovaní návrh podporilo 267, v druhom 140. Prvé hlasovanie iniciovali zelení, komunisti a ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI), druhé Národné združenie Marine Le Penovej. Na schválenie bolo potrebných aspoň 289 hlasov.
Podľa agentúry DPA sa neočakával úspech ani jedného z návrhov, pretože vládu podporili socialisti. Premiér Lecornu a jeho kabinet za posledné týždne čelili už šiestim hlasovania o nedôvere, naposledy minulý týždeň.
Návrh na rozpočet pre rok 2026 však stále nie je formálne schválený. Po preskúmaní v Senáte sa vráti späť do Národného zhromaždenia na konečné schválenie. Na jeho presadenie bude musieť Lecornu opäť využiť svoju právomoc pretlačiť návrh bez hlasovania podľa článku 49.3 ústavy, čim podľa agentúry AFP zrejme vyvolá ďalšie hlasovania o nedôvere.