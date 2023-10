Francúzska vláda varuje pred panikou pre výskyt ploštíc

Paríž/Londýn 6. októbra (TASR) — Francúzske ministerstvo školstva informovalo, že pre výskyt ploštíc zostalo v piatok zatvorených najmenej päť škôl, v ktorých sa vzdelávalo spolu 1500 detí. Výskyt tohto hmyzu nahlásili aj ďalšie školy a internáty, ktoré však zatvorené zatiaľ neboli. V piatok o tom informovala rozhlasová stanica France Info s tým, že vo väčšine týchto budov sa počas prázdnin okolo Sviatku všetkých svätých uskutoční dezinsekcia.



V súvislosti s výskytom ploštíc nájdených na sedadlách v prostriedkoch hromadnej dopravy, čakárňach, či kinách a nemocniciach bolo na piatok zvolané medzirezortné rokovanie. Jeho cieľom bolo nájsť "rýchlu a účinnú" reakciu na tento fenomén - výskyt ploštíc totiž u časti obyvateľstva Francúzska vyvoláva paniku.



Vláda, ktorá sa snaží situáciu upokojiť, tento týždeň znova pripomenula dôležitosť prevencie. Zároveň poukázala na to, že správy o výskyte ploštíc sa vo viacerých prípadoch nepotvrdili.



Na pravidelnom rokovaní vlády o tom v stredu informoval aj minister dopravy Clément Beaune, ktorý vyhlásil, že zo 47 nahlásených prípadov výskytu ploštíc vo vozňoch spoločnosti SNCF a prevádzkovateľa parížskej hromadnej dopravy RATP sa žiadny nepotvrdil.



Rozruch okolo ploštíc pozorne sledujú aj v zahraničí. Jedným z dôvodov je to, že vo Francúzsku sa na budúci rok uskutočnia olympijské a paralympijské hry.



Minister Beaune v súvislosti s nimi avizoval, že štát do leta 2024 plánuje urobiť "veľké jarné upratovanie" vo verejnej doprave, najmä v Île-de-France v metropolitnej oblasti Paríža.



Dodal tiež, že by bol nerád, keby v súvislosti s výskytom ploštíc došlo k vysmievaniu sa z Francúzska alebo rozsievaniu paniky, "ako sa to v anglosaských médiách vo vzťahu k Francúzsku občas stáva".



Britská stanica BBC vo svojom spravodajstve uviedla, že firmy zaoberajúce sa na ničením škodcov v posledných týždňoch vo Francúzsku zaznamenali obrovský nárast hlásení výskytu ploštice domácej. Odborníci však tvrdia, že po letných prázdninách to je obvyklý stav, i keď priznávajú, že záujem o dezinsekciu je každý rok väčší.



Vďaka panike z ploštíc sa vo Francúzsku podľa BBC urobil veľký krok vpred vo vzdelávaní obyvateľstva o tomto živočíšnom druhu. Medzi novými skutočnosťami, ktoré sa objavili, sú zaujímavé podrobnosti o sexuálnom živote hmyzu s latinským názvom Cimex lectularius.



Ploštice sú totiž podľa vedcov jedným z mála druhov, ktoré praktizujú traumatickú insemináciu, keď samec ploštice môže svojou ostnatou ihlou penisu prepichnúť samicu v ktoromkoľvek bode jej tela. Jeho spermie sa potom dostanú cez krvný obeh do jej reprodukčného orgánu.



Samce ploštice majú tiež prejavy homosexuálneho správania a dokonca sa pokúšajú oplodniť aj iné druhy, doplnila BBC.