Francúzska vláda zvažuje predĺženie núdzového stavu do februára 2021

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzska vláda zvažuje predĺženie stavu zdravotnej núdze v dôsledku narastajúceho počtu prípadov nákazy koronavírusom až do polovice februára. Informovali o tom v stredu britský denník The Guardian a stanica Sky News s odvolaním sa na hovorcu tamojšej vlády.



Núdzový stav by mal byť predĺžený do 16. februára, oznámil hovorca vlády Gabriel Attal na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády. Poskytuje právny rámec pre obmedzenia, ku ktorým by mohol patriť aj zákaz vychádzania. Vo Francúzsku ho vyhlásili koncom marca pre celé územie krajiny, v platnosti bol po predĺžení do 10. júla. Opätovne ho francúzska vláda zaviedla 17. októbra.



Po prijatí nových nariadení by vláda okrem zákazu vychádzania mohla v prípade potreby obmedziť otváracie hodiny barov a reštaurácií, ako aj zrušiť hromadné podujatia až do apríla 2021, približuje agentúra AFP.



Hovorca vlády zároveň informoval, že viaceré francúzske regióny budú pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu označené najvyšším červeným stupňom ohrozenia, čo znamená, že v nich bude musieť byť zavedený nočný zákaz vychádzania. V Paríži a v ôsmich ďalších mestách platí od soboty zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 06.00 h, ktorý by mal trvať najmenej štyri týždne.



Francúzske média tiež informovali, že nemocnice v mestách Dijon a Clermont-Ferrand prechádzajú do núdzového režimu. Znamená to, že odkladajú operácie, ktoré nesúvisia s ochorením COVID-19 a rušia dovolenky svojho personálu. Nemocnice v Paríži a v priľahlých oblastiach tento stav vyhlásili už začiatkom októbra, pretože ľudia nakazení koronavírusom tvorili takmer polovicu všetkých pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



Vo Francúzsku sa v stredu o 163 na 34.048 zvýšil počet ľudí, ktorí zomreli na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19. Pribudlo aj 26.676 nakazených, čím sa šiestykrát za 12 dní dostal denný prírastok nad hranicu 25.000 prípadov. Celkový počet infikovaných sa tak zvýšil na 957.421.