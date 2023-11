Francúzska vojenská loď bude v Egypte pomáhať zraneným obyvateľom Gazy

Káhira 27. novembra (TASR) - Francúzska vojenská loď doplávala v pondelok do egyptského mesta Aríš, ktoré sa nachádza v blízkosti hraníc s vojnou zmietaným pásmom Gazy. Loď bude slúžiť ako nemocnica pre zranených civilistov. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na zdroj z egyptského prístavu.



Lietadlová loď Dixmude by mala mať dve operačné miestnosti a kapacitu 40 lôžok.



Stovky zranených Palestínčanov v kritickom stave boli uplynulých týždňoch prevezené do Egypta so špeciálnym povolením pre vstup do tejto krajiny, pripomína AFP.



Došlo k tomu po tom, čo bola väčšina zdravotníckych zariadení v Gaze nútená prerušiť prevádzku, vyplýva zo zistení Organizácie Spojených národov (OSN).



Dejiskom ťažkých bojov sa stala aj najväčšia nemocnica Šifá v meste Gaza, pod ktorou sa podľa Izraela a USA nachádzalo veliteľské centrum Hamasu. Dvadsaťdeväť predčasne narodených detí odtiaľ v priebehu minulého týždňa evakuovali do Egypta.