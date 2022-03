Francúzske a belgické mestá zvažujú,či otvárať ruské supermarkety Mere

Brusel 3. marca (TASR) - Starosta francúzskeho mesta Thionville v stredu verejne oznámil, že pozastaví plánované otvorenie supermarketu ruskej značky Mere vo svojom meste. Dôvodom rozhodnutia je ruská invázia na Ukrajine, uviedla vo štvrtok belgická televízna stanica RTBF, ktorá pripomenula, že budúcnosť ruskej maloobchodnej siete nie je istá ani v Belgicku.



Supermarket ruskej siete Mere mali v Thionville, v blízkosti hraníc s Luxemburskom, otvoriť do dvoch mesiacov. Starosta mesta Pierre Cuny tento projekt však zastavil a vo vyhlásení pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu France Bleu Nord spresnil, že dôvodom je ruská agresia na Ukrajine. "Ešte stále máme svedomie. To, čo dnes vysielajú všetky televízie na svete okrem Ruska, je ohavné. Vyzývam všetkých, aby sa tomu postavili," povedal starosta.



Podľa RTBF sa ruský maloobchodný reťazec so špecializáciou na predaj za najnižšie možné ceny chce udomácniť aj v Belgicku, kde naplánoval desať nových predajní v rôznych mestách a regiónoch. Spoločnosť Mere koncom roka 2021 oznámila, že prvé tri supermarkety mali byť v obciach Flémalle, Opwijk a Couvine. Žiaden z nich sa napokon neotvára. Couvin je jedinou obcou, kde projekt ruskej predajne skutočne vstupuje do záverečnej fázy, obchod mal byť otvorený v polovici marca. Mestská samospráva sa však pod tlakom správ z Ukrajiny chystá toto rozhodnutie prehodnotiť.



Okrem Belgicka ruský maloobchodný reťazec sľuboval "veľkú ofenzívu" aj v iných krajinách západnej Európy: otvorenie supermarketov Mere bolo naplánované tiež vo Francúzsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku.