Francúzske komunálne voľby sa budú konať aj napriek koronavírusu

Paríž 12. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok potvrdil, že napriek epidémii koronavírusu sa vo Francúzsku tento víkend uskutoční prvé kolo komunálnych volieb.



Vo svojom televíznom prejave informoval, že konanie volieb v súčasnej situácii konzultoval s vedeckými kapacitami, členmi vlády i lídrami politických strán. Ubezpečil, že budú prijaté opatrenia na ochranu ľudí, ktorých súčasne vyzval, aby rešpektovali sanitárne opatrenia a pokyny volebných komisií. Vyhlásil, že aj v súčasnej situácii je potrebné zabezpečiť kontinuitu demokratických inštitúcií.



Prvé kolo komunálnych volieb sa vo Francúzsku uskutoční v nedeľu 15. marca. Voľby sa budú konať v 34.970 obciach a mestách a voliči budú voliť viac než 500.000 členov miestnych zastupiteľstiev.



Macron vo svojom prejave uistil, že jeho vláda si je vedomá dôsledkov súčasnej zdravotnej krízy pre ekonomiku krajiny. Uviedol, že vláda prijme opatrenia, aby zmiernila dopad krízy na zamestnávateľov i zamestnancov. Informoval, že v nasledujúcich dňoch bude vytvorený mechanizmus "čiastočnej nezamestnanosti", čo umožní odškodniť ľudí, ktorí v súčasnej situácii nemôžu pracovať. Avizoval, že všetky firmy, ktoré si to želajú, môžu bez rizika sankcií odložiť platbu splátok a daní za marec.



Ubezpečil, že vláda nedovolí, aby sa "hospodárska a finančná kríza rozšírila", a avizoval, že opatrenia v tomto zmysle budú prijaté na štátnej i európskej úrovni.



Macron vyzval francúzske firmy, aby svojim zamestnancom, ak je to možné, povolili pracovať z domu. "Telepráca sa musí čo najviac zintenzívniť," apeloval a dodal, že verejná doprava bude fungovať ako obvykle. Zatvorenie hraníc nateraz vylúčil.



Zdravie ľudí označil Macron za prioritu a prisľúbil, že francúzska vláda zmobilizuje všetky finančné prostriedky potrebné na záchranu životov. "Nech to stojí čokoľvek," uviedol prezident, ktorý dodal, že sa mobilizujú všetky kapacity štátnych nemocníc, ako aj študenti medicíny a lekári, ktorí nedávno odišli do dôchodku.



Informoval, že francúzski veci pracujú na protilátke proti chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus. Podľa Macrona "Európa má všetko, čo je potrebné na to, aby svetu poskytla protilátku proti COVID-19".



Uviedol, že vo štvrtok absolvoval stretnutie s predsedom vlády a vedeckým monitorovacím výborom, na ktorom sa zhodli, že "napriek vynaloženému úsiliu sa koronavírus (vo Francúzsku) naďalej šíri a akceleruje." Uviedol, že vláda podniká "rozhodné kroky" na posilnenie kapacity nemocníc.



Za prioritu v súčasnosti Macron označil pribrzdenie epidémie, aby sa zabránilo nárastu ľudí s respiračnými ťažkosťami. Vláda v záujme toho rozhodla, že od pondelka budú vo Francúzsku zavreté všetky typu škôl - od materských po univerzity.



Macron ocenil radových Francúzov, ktorí konajú tak, aby prispeli k zastaveniu epidémie koronavírusu. Vzdal hold aj lekárom a zdravotníkom, ktorých označil za "hrdinov v bielych plášťoch." V prejave spomenul aj ľudí, ktorí nákaze podľahli, a vyjadril sústrasť pozostalým.



Uviedol, že "táto epidémia, ktorá postihuje všetky kontinenty a všetky európske krajiny, je najzávažnejšou zdravotnou krízou, akú Francúzsko zažilo za posledných sto rokov". Vyzval chrániť pred nákazou najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.