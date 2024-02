Francúzi zachránili takmer 140 ľudí snažiacich sa dostať do Británie

Lille 19. februára (TASR) – Takmer 140 ľudí zachránili uplynulý víkend v Lamanšskom prielive, keď sa dostali do problémov pri snahe dostať sa riskantnou plavbou do Anglicka. Oznámili to v nedeľu francúzske úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Pri jedom z incidentov v sobotu vzalo záchranné plavidlo na palubu piatich ľudí vrátane štvormesačného dieťaťa, ktorým hrozilo utopenie po potopení ich člna v mori pri meste Boulogne, uviedli predstavitelia severofrancúzskeho departementu Pas-de-Calais.



Väčšinu ľudí zachránili pri dvoch väčších operáciách. Pobrežná stráž pomáhala 57 ľuďom, ktorí sa v sobotu večer vydali na plavbu z mesta Gravelines. Ďalšiu loď so 75 migrantmi odtiahli do bezpečia po tom, ako vyslala núdzový signál.



V roku 2023 riskovalo nebezpečnú cestu cez Lamanšský prieliv približne 36.000 ľudí. Je to o viac než 30 percent menej než rok predtým, vyplýva z februárových údajov francúzskych úradov. Tie dosiaľ registrujú úmrtie 12 ľudí, ktorí sa takto snažili dostať nelegálne do Británie.



Koncom januára Londýn a Paríž oznámili, že zintenzívnia úsilie zastaviť tieto plavby migrantov. V prvom mesiaci tohto roka sa cez Lamanšský prieliv, jednu z najrušnejších trás lodnej dopravy na svete, totiž vydalo vyše 1000 ľudí.