Francúzske maturitné skúšky postihol únik zadaní i protesty učiteľov

Paríž 4. júla (TASR) - Dovedna 19 stredoškolských študentov zadržala v utorok a v stredu francúzska polícia v mestách Paríž a Marseille v súvislosti vyšetrovaním úniku matematickej časti tohtoročnej maturitnej skúšky. Úrady medzičasom prepustili siedmich z nich, zatiaľ čo zvyšných 12 žiakov stále vypočúvajú. Hrozia im obvinenia z podvodu na skúške, narušenia dôvery i sprisahania.



S odvolaním sa na vyjadrenie parížskej prokuratúry o tom v stredu informovala agentúra AFP. Tá zároveň pripomenula, že k zadaniu matematického testu maturitnej skúšky sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp dostali v júni tisíce študentov.



Maturity skladalo v tomto roku približne 740.000 francúzskych študentov, z ktorých asi polovica pristúpila aj k skúške z matematiky. Tú sa úrady napriek úniku zrušiť nerozhodli.



Výsledky maturitných testov by mali byť známe už tento piatok, čelia však zároveň protestu časti stredoškolských učiteľov, ktorí ich odmietajú zverejniť. Takýmto gestom demonštrujú voči plánovanej reforme školstva, ktorá by mala začať platiť od roku 2021 a ktorej cieľom je klásť väčší dôraz na priebežné hodnotenia študentov a naopak menší na výsledky záverečných skúšok.



Francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer priznal, že existuje isté malé riziko, že protestujúci učitelia výsledky testov nezverejnia. Zároveň však pre spravodajskú stanicu BFM TV povedal, že príslušné úrady robia všetko pre to, aby sa tak nestalo.



"Povedal som učiteľom, ktorí sa rozhodli hrať túto hru, ktorá je v úplnom rozpore so zásadami služby verejnosti, že to bude mať veľmi vážne finančné dôsledky," uviedol minister. Učiteľom pohrozil nevyplatením až dvojtýždňovej mzdy.



Protest učiteľov sa týka približne 108.000 z celkových štyroch miliónov testov, ktoré v tomto roku francúzski maturanti skladali. Demonštrujúci pedagógovia chcú protestom prinúť vládu, aby znovu otvorila rokovania o reforme stredoškolských záverečných skúšok, ktorá by mala začať platiť od roku 2021 a proti ktorej v ostatných mesiacoch protestovali vo Francúzsku tisíce ľudí.



Agentúra AFP zároveň v súvislosti s tohoročným únikom zadaní maturitných testov pripomenula, že k nemu v dejinách Francúzska nedošlo po prvý raz. Podmienečné tresty dostala vlani aj štvorica študentov, a to v súvislosti s únikom časti matematického zadania z roku 2011.