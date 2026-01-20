< sekcia Zahraničie
Francúzske médiá žiadajú prepustenie novinára zadržaného v Istanbule
Boukandoura pôsobí v rôznych francúzskych médiách vrátane denníka Ouest France a týždenníka Courrier International.
Autor TASR
Ankara 20. januára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyjadrilo nádej, že turecká polícia čo najskôr prepustí francúzskeho novinára Raphaëla Boukandouru, ktorého v pondelok zadržala polícia v Istanbule. Na jeho prepustenie vyzvali viaceré francúzske médiá, Francúzsky národný zväz novinárov i organizácia Reportéri bez hraníc. Podľa agentúry AFP je novinár naďalej vo väzbe, informuje TASR.
Boukandoura pôsobí v rôznych francúzskych médiách vrátane denníka Ouest France a týždenníka Courrier International. V Turecku žije najmenej desať rokov. Istanbulská polícia ho v pondelok zadržala na proteste proti vojenskej operácii cielenej proti kurdským bojovníkom v severnej Sýrii.
Francúzsky rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že jeho diplomati v Turecku „pozorne sledujú situáciu“.
Na zmienenom proteste, ktorý zvolala prokurdská Strana rovnosti národov a demokracie (DEM), protestujúci žiadali „okamžité zastavenie útokov“ a ochranu civilistov na severovýchode Sýrie. Polícia protest rozohnala a zadržala desať ľudí vrátane Boukandouru.
Boukandoura podľa ľudskoprávnej skupiny MLSA povedal polícii, že novinársky pokrýva protest pre francúzsky denník Liberation.
Turecký zástupca organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) Erol Önderoglu označil zadržanie francúzskeho novinára ako „svojvoľné“.
„Boukandoura nie je protestujúci a nemôže sa s ním zaobchádzať ako s kriminálnikom jednoducho preto, že je novinár - koná vo verejnom záujme,“ povedal.
Denník Libération, Courrier International, Mediapart, a Ouest-France taktiež vo svojom vyhláseniach vyzvali na okamžité prepustenie zadržaného francúzskeho novinára.
Francúzsky národný zväz novinárov taktiež naliehal na turecké orgány, aby prepustili Boukandouru s odôvodnením, že si robil svoju prácu. „Sloboda informácií je základným právom,“ konštatoval zväz.
Spomínaný protest sa konal po tom, čo v priebehu januáradošlo na severovýchode Sýrie k bojom medzi sýrskou vládnou armádou a Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF). Vládne sily postupne ovládli veľké územie, ktoré dlhodobo spravovali Kurdi - vrátane častí provincií Rakka a DajrazZaur, ako aj ropné a plynové polia.
Sýrsky prezident Ahmad Šara a predstavitelia SDF v nedeľu uzavreli komplexnú dohodu o prímerí a integrácii. Podľa nej sa kurdské jednotky majú individuálne začleniť do sýrskej armády a vládne inštitúcie prevezmú kontrolu nad kľúčovými územiami vrátane ropných polí a hraníc.
