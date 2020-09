Mesto Bordeaux bude tento rok bez vianočných stromčekov v uliciach

Paríž 11. septembra (TASR) - Mesto Bordeaux na juhozápade Francúzska bude tento rok bez vianočných stromčekov v uliciach. Informoval o tom spravodajský portál L'Ouest France.



Na tlačovej konferencii to vo štvrtok oznámil primátor Pierre Hurmic z environmentálnej strany Európa Ekológia -Zelení (EELV), ktorý sa postavil proti tomu, aby námestia mesta počas koncoročných sviatkov zdobili "mŕtve stromy", lebo toto "nie je naša koncepcia zazeleňovania mesta".



Uviedol, že tradičné vianočné stromčeky nahradia v uliciach "živé vystúpenia".



Vianočné stromčeky sú vo všeobecnosti "tvrdým orieškom" pre ochrancov životného prostredia: živé stromčeky sú v byte len niekoľko týždňov a potom končia v odpade; umelé stromčeky tiež nie sú najlepšou voľbou.



Primátor, ktorý po nástupe do funkcie vyhlásil v Bordeaux "stav klimatickej núdze", oznámil svoj úmysel "zazelenať" niekoľko miest v centre mesta ešte do konca tohto roka. Jeho plán sa týka aj Námestia Peya Berlanda pred katedrálou, kde zvyčajne býval najimpozantnejší vianočný strom v meste.



Hurmic má v úmysle prijať aj Chartu práv stromov, ktorá by sumarizovala nariadenia na ich ochranu.



Primátorovo rozhodnutie, že Bordeaux sa tento rok bude musieť zaobísť bez vianočných stromčekov v uliciach, sa nepáči všetkým obyvateľom tejto metropoly. Mnoho používateľov internetu už nad ním vyjadrilo poľutovanie, lebo sa takto ničí čaro Vianoc.



Primátor sa pre spravodajský kanál LCI vyjadril, že nerozumie takýmto reakciám na svoje rozhodnutie. Uviedol, že dôležitejšie než symbol Vianoc je podstata a cieľ celej iniciatívy, ktorým je dať námestiam "modernejší ráz" vysadením živých stromov. "Plne si stojím za tým, aby odpílený strom už nemal miesto v našej vízii územného plánovania," vyhlásil.