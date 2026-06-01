Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší tanker podliehajúci sankciám
Tieňová flotila je neoficiálna sieť stoviek starých a často hrdzavých tankerov, ktorú štáty ako Rusko, Irán či Venezuela využívajú na vývoz ropy s cieľom obchádzať medzinárodné sankcie.
Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Francúzske námorné sily zadržali v Atlantickom oceáne ropný tanker pochádzajúci z Ruska, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie. V pondelok to oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala televízia BFM, píše TASR.
Macron dodal, že plavidlo Tagor bolo zaistené v nedeľu. „Táto operácia sa uskutočnila v Atlantickom oceáne, na otvorenom mori, s podporou viacerých partnerov vrátane Spojeného kráľovstva, v prísnom súlade s morským právom,“ uviedol.
V príspevku na sieti X prezident zdôraznil, že je „neprijateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac ako štyri roky.“ Dodal, že tieto lode predstavujú „hrozbu pre životné prostredie a bezpečnosť všetkých.“ K správe je pridané aj video z námornej operácie.
Tieňová flotila je neoficiálna sieť stoviek starých a často hrdzavých tankerov, ktorú štáty ako Rusko, Irán či Venezuela využívajú na vývoz ropy s cieľom obchádzať medzinárodné sankcie. Tieto lode sa plavia pod vlajkami tretích krajín, často menia názvy aj majiteľov. Keďže ide o zastarané plavidlá bez riadnej údržby, predstavujú obrovskú hrozbu ekologickej katastrofy a úniku ropy do oceánov.
