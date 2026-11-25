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Francúzske námorníctvo zadržalo poloponorné plavidlo
Na palube plavidla sa síce žiadne drogy nenašli, podozrenie však vyvolala jeho poloha, absencia štátnej vlajky, jeho utajený charakter a predmety, ktoré sa na ňom nachádzali.
Autor TASR
Paríž 25. novembra (TASR) – Francúzske námorníctvo zaistilo v Atlantickom oceáne poloponorné plavidlo podozrivé z pašovania drog. Pri zásahu, ku ktorému došlo 17. novembra, boli zadržaní dvaja členovia posádky. V stredu o tom informovala prokurátorka pre organizovaný zločin Vanessa Perréeová, uviedla agentúra AFP.
Na palube plavidla sa síce žiadne drogy nenašli, podozrenie však vyvolala jeho poloha, absencia štátnej vlajky, jeho utajený charakter a predmety, ktoré sa na ňom nachádzali.
Operáciu uskutočnili francúzske jednotky v spolupráci s kolumbijským námorníctvom a americkou pracovnou medzirezortnou skupinou Juh (JIATF South), ktorá koordinuje boj proti pašovaniu drog.
Podľa prokurátorky Perréeovej zaistenie daného plavidla predstavuje vážny zásah do logistického zázemia pašerákov. Išlo zároveň už o druhé podobné plavidlo zadržané v posledných týždňoch v Karibiku francúzskym námorníctvom.
Pri predchádzajúcom zásahu 12. novembra bolo zaistených takmer 150 kilogramov kokaínu. Zvyšok nákladu, ktorý predstavoval niekoľko ton, sa spolu s plavidlom potopil.
Štyroch Kolumbijčanov zadržaných pri tejto operácii obvinili okrem iného z nedovolenej prepravy omamných látok v rámci organizovanej skupiny. V súčasnosti sú vo väzbe. Obe vyšetrovania vedie francúzska národná prokuratúra pre organizovaný zločin.
Poloponorné plavidlá sa pohybujú tesne pod hladinou, vďaka čomu sa ťažšie odhaľujú a zachytávajú radarom.
Na palube plavidla sa síce žiadne drogy nenašli, podozrenie však vyvolala jeho poloha, absencia štátnej vlajky, jeho utajený charakter a predmety, ktoré sa na ňom nachádzali.
Operáciu uskutočnili francúzske jednotky v spolupráci s kolumbijským námorníctvom a americkou pracovnou medzirezortnou skupinou Juh (JIATF South), ktorá koordinuje boj proti pašovaniu drog.
Podľa prokurátorky Perréeovej zaistenie daného plavidla predstavuje vážny zásah do logistického zázemia pašerákov. Išlo zároveň už o druhé podobné plavidlo zadržané v posledných týždňoch v Karibiku francúzskym námorníctvom.
Pri predchádzajúcom zásahu 12. novembra bolo zaistených takmer 150 kilogramov kokaínu. Zvyšok nákladu, ktorý predstavoval niekoľko ton, sa spolu s plavidlom potopil.
Štyroch Kolumbijčanov zadržaných pri tejto operácii obvinili okrem iného z nedovolenej prepravy omamných látok v rámci organizovanej skupiny. V súčasnosti sú vo väzbe. Obe vyšetrovania vedie francúzska národná prokuratúra pre organizovaný zločin.
Poloponorné plavidlá sa pohybujú tesne pod hladinou, vďaka čomu sa ťažšie odhaľujú a zachytávajú radarom.