Francúzske námorníctvo zaistilo v Tichomorí 2,4 tony kokaínu
Autor TASR
Paríž 15. februára (TASR) - Francúzke úrady v sobotu oznámili, že v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi zaistili 2,4 tony kokaínu z plavidla v Tichomorí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súlade s postupmi uplatniteľnými podľa medzinárodného práva...plavidlo a jeho posádka pokračovali vo svojej plavbe,“ uviedla vo vyhlásení Vysoká komisia vo Francúzskej Polynézii. Dodala, že táto operácia sa uskutočnila v spolupráci s vládnymi agentúrami USA.
Nie je známe odkiaľ táto loď pochádzala ani pod akou vlajkou sa plavila.
Za uplynulý mesiac francúzske orgány zaistili takmer 12 ton kokaínu v okolí Polynézie vrátane troch zásielok, z ktorých každá mala hmotnosť od dvoch do piatich ton.
Organizácia Spojených národov v uplynulých rokoch tvrdí, že organizované zločinecké skupiny pašujúce kokaín a metamfetamín rozšírili svoju prítomnosť v Tichomorí.
Veľké množstvá drog sú podľa OSN prepravované zo Severnej a Južnej Ameriky pre austrálsky a novozélandský trh.
Francúzske námorníctvo v roku 2025 zaistilo po celom svete rekordných 87,6 ton drog vrátane 58 ton kokaínu.
