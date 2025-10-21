Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzske námorníctvo zastavilo pri Madeire čln s kokaínom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzske vojenské námorníctvo zastavilo pri pobreží portugalského ostrova Madeira v Atlantickom oceáne motorový čln prevážajúci 2,4 tony kokaínu. Prokuratúra v meste Brest uvádza, že na to muselo použiť silu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Prokuratúra odhadla cenu drog na viac ako 128 miliónov eur a uviedla, že na operácii Francúzsko spolupracovalo aj so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom.

Denník Le Parisien napísal, že po neuposlúchnutých výzvach na zastavenie začala fregata francúzskych námorných síl na čln strieľať, aby vyradila jeho motory. Počas akcie francúzskej armáde asistovali portugalské a španielske orgány.

Agentúra DPA uvádza, že nález je len posledným prípadom rozrastajúceho sa fenoménu dovozu veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky do Európy cez Španielsko, Portugalsko a Francúzsko. Médiá tento trend občas označujú ako „biele cunami“.
