Francúzske námorníctvo zastavilo pri Madeire čln s kokaínom
Prokuratúra odhadla cenu drog na viac ako 128 miliónov eur a uviedla, že na operácii Francúzsko spolupracovalo aj so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom.
Autor TASR
Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzske vojenské námorníctvo zastavilo pri pobreží portugalského ostrova Madeira v Atlantickom oceáne motorový čln prevážajúci 2,4 tony kokaínu. Prokuratúra v meste Brest uvádza, že na to muselo použiť silu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Denník Le Parisien napísal, že po neuposlúchnutých výzvach na zastavenie začala fregata francúzskych námorných síl na čln strieľať, aby vyradila jeho motory. Počas akcie francúzskej armáde asistovali portugalské a španielske orgány.
Agentúra DPA uvádza, že nález je len posledným prípadom rozrastajúceho sa fenoménu dovozu veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky do Európy cez Španielsko, Portugalsko a Francúzsko. Médiá tento trend občas označujú ako „biele cunami“.
