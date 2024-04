Vo Francúzsku odvolali štrajk dispečerov, stovky letov však zrušili

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzske letiská zrušili na štvrtok stovky plánovaných letov napriek tomu, že najväčšie odborové hnutie letových dispečerov v krajine (SNCTA) sa v stredu rozhodlo napokon od štrajku plánovaného na tento deň upustiť. Štrajk odvolalo po tom, ako sa so zamestnávateľmi dohodlo na zvýšení platov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Na najväčšom parížskom letisku Charlesa de Gaulla zrušili 55 percent a na letisku Orly až 75 percent štvrtkových letov. Francúzsky úrad pre civilnú leteckú dopravu (DGAC) to uvádza v oznámení pre aerolínie, do ktorého nahliadla AFP. DGAC tiež uviedol, že približne 65 percent služieb na letisku v Marseille a zhruba 45 percent v iných častiach Francúzska bude taktiež zrušených.



Odborové hnutie SNCTA predtým informovalo, že výzvu na štrajk stiahlo, keďže sa s DGAC dohodlo na zvýšení platov a ďalších opatreniach. DGAC však dosiaľ vyhlásenie odborov nepotvrdil, pričom ani jedna zo strán nezverejnila podrobnosti o dosiahnutej dohode.



Zároveň nebolo zrejmé, či od štrajku upustia aj dve ďalšie menšie odborové zväzy, ktoré tiež avizovali zapojenie do protestnej akcie.



Odborári štrajk ohlásili v utorok po prvotnom zlyhaní rozhovorov o zvýšení platov a ďalších opatreniach požadovaných dispečermi v rámci vládou plánovanej reorganizácie riadenia letovej prevádzky. Protestná akcia vyvolala obavy z rizika ďalších štrajkov počas olympijských hier, ktoré sa majú v Paríži konať od konca júla.