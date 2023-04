Francúzske odbory: Stretnutie s premiérkou o reforme bolo „krachom“

Paríž 5. apríla (TASR) - Francúzske odbory v stredu oznámili, že stretnutie s premiérkou Élisabeth Bornovou, ktoré malo zmierniť napätie spôsobené nepopulárnou reformou dôchodkového systému, "krachlo". Premiérka totiž odmietla zrušiť vládou schválené zmeny. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Prezident Emmanuel Macron čelí najväčšej výzve svojho druhého funkčného obdobia, pretože jeho reforma dôchodkového systému vyvoláva obrovské protesty a štrajky Francúzov. Jej súčasťou je aj zvýšenie minimálneho veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Nepokoje zosilneli po celom Francúzsku, keď Bornová 16. marca aktivovala článok 49.3 francúzskej ústavy, ktorý jej umožnil presadiť reformu dôchodkového systému bez hlasovania v Národnom zhromaždení, dolnej komore parlamentu. Premiérka to urobila napriek niekoľkomesačným protestom proti návrhu.



Odbory pred stretnutím s Bornovou varovali, že ak odmietne diskutovať o zrušení minimálneho veku odchodu do dôchodku 64 rokov, rokovanie opustia s hnevom.



"Je to jasný krach, keď premiérka ani len neumožní túto diskusiu," vyhlásil po sotva hodinovom stretnutí s Bornovou Cyril Chabanier v mene ôsmich hlavných odborových organizácií.



"Znovu sme premiérke povedali, že jediným demokratickým záverom môže byť stiahnutie textu (reformy). Premiérka odpovedala, že si želá text zachovať, závažné rozhodnutie," dodal.



Chabanier a ďalší šéfovia odborov vyzvali Francúzov, aby vo štvrtok hromadne protestovali a zapojili sa do štrajkov. Bude to už 11. deň koordinovanej celoštátnej akcie proti návrhu dôchodkovej reformy.