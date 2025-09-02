< sekcia Zahraničie
Francúzske orgány vydali zatykač na Bašára Asada za zabitie novinárov
Asad ušiel v decembri do Ruska po tom, čo ho zvrhli islamistami vedení povstalci.
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzske orgány vydali zatýkacie rozkazy na zosadeného dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada a ďalších šesť vysokopostavených predstaviteľov v súvislosti s bombardovaním sýrskeho mesta ovládaného povstalcami v roku 2012, pri ktorom zahynuli dvaja novinári, uviedli v utorok právnici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dopisovateľka britských novín Sunday Times Marie Colvinová a známy francúzsky fotograf Rémi Ochlik zahynuli 22. februára 2012 pri výbuchu v sýrskom meste Homs. Francúzske orgány vyšetrujú ich smrť ako možný zločin proti ľudskosti ako aj vojnový zločin.
Reportérka parížskeho denníka Le Figaro Edith Bouvierová a britský fotograf Paul Conroy a sýrsky prekladateľ Wael Omar utrpeli v Sýrii zranenia pri útoku na neoficiálne tlačové stredisko, kde pracovali.
Asad ušiel v decembri do Ruska po tom, čo ho zvrhli islamistami vedení povstalci. Nie je však známe, kde presne sa zosadený prezident nachádza, konštatuje AFP.
Francúzske orgány vydali zatykače aj na Asadovho brata Máhira, ktorý viedol štvrtú divíziu sýrskej armády, bývalého šéfa národného bezpečnostného úradu Alího Mamlúka a vtedajšieho náčelníka generálneho štábu armády Alího Ajúba.
„Vydanie siedmich zatykačov je rozhodujúcim krokom, ktorý otvára cestu k súdnemu procesu vo Francúzsku za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané režimom Bašára Asada,“ povedala Clémence Bectarteová, právnička z Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH) so sídlom v Paríži a rodičov spomínaného fotografa Ochlika.
FIDH tvrdí, že novinári vstúpili do obliehaného mesta tajne, aby „zdokumentovali zločiny spáchané režimom“ Asada a stali sa obeťami „cieľavedomého bombardovania“.
„Vyšetrovanie jasne preukázalo, že útok na neoficiálne tlačové stredisko bol súčasťou explicitného zámeru sýrskeho režimu cielene útočiť na zahraničných novinárov s cieľom obmedziť medzinárodné pokrývanie jeho zločinov a prinútiť ich opustiť mesto a krajinu,“ uviedol právnik a riaditeľ Sýrskeho centra pre médiá a slobodu prejavu Mázin Darwiš.
AFP dodáva, že Colvinová bola známa svojím nebojácnym spravodajstvom a charakteristickou čiernou páskou cez oko, ktorú nosila po tom, čo prišla o zrak na jedno oko počas občianskej vojny na Srí Lanke. O jej kariére vznikol v roku 2018 aj film s názvom „A Private War“ (Súkromná vojna).
Dopisovateľka britských novín Sunday Times Marie Colvinová a známy francúzsky fotograf Rémi Ochlik zahynuli 22. februára 2012 pri výbuchu v sýrskom meste Homs. Francúzske orgány vyšetrujú ich smrť ako možný zločin proti ľudskosti ako aj vojnový zločin.
Reportérka parížskeho denníka Le Figaro Edith Bouvierová a britský fotograf Paul Conroy a sýrsky prekladateľ Wael Omar utrpeli v Sýrii zranenia pri útoku na neoficiálne tlačové stredisko, kde pracovali.
Asad ušiel v decembri do Ruska po tom, čo ho zvrhli islamistami vedení povstalci. Nie je však známe, kde presne sa zosadený prezident nachádza, konštatuje AFP.
Francúzske orgány vydali zatykače aj na Asadovho brata Máhira, ktorý viedol štvrtú divíziu sýrskej armády, bývalého šéfa národného bezpečnostného úradu Alího Mamlúka a vtedajšieho náčelníka generálneho štábu armády Alího Ajúba.
„Vydanie siedmich zatykačov je rozhodujúcim krokom, ktorý otvára cestu k súdnemu procesu vo Francúzsku za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané režimom Bašára Asada,“ povedala Clémence Bectarteová, právnička z Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH) so sídlom v Paríži a rodičov spomínaného fotografa Ochlika.
FIDH tvrdí, že novinári vstúpili do obliehaného mesta tajne, aby „zdokumentovali zločiny spáchané režimom“ Asada a stali sa obeťami „cieľavedomého bombardovania“.
„Vyšetrovanie jasne preukázalo, že útok na neoficiálne tlačové stredisko bol súčasťou explicitného zámeru sýrskeho režimu cielene útočiť na zahraničných novinárov s cieľom obmedziť medzinárodné pokrývanie jeho zločinov a prinútiť ich opustiť mesto a krajinu,“ uviedol právnik a riaditeľ Sýrskeho centra pre médiá a slobodu prejavu Mázin Darwiš.
AFP dodáva, že Colvinová bola známa svojím nebojácnym spravodajstvom a charakteristickou čiernou páskou cez oko, ktorú nosila po tom, čo prišla o zrak na jedno oko počas občianskej vojny na Srí Lanke. O jej kariére vznikol v roku 2018 aj film s názvom „A Private War“ (Súkromná vojna).