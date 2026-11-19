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Francúzske Poisťovne odhadli dennú škodu cez protesty na 207 mil. eur
Počas demonštrácií proti vysokým životným nákladom došlo 17. októbra vo viacerých francúzskych mestách k rozsiahlym násilnostiam, podpaľačstvu a rabovaniu.
Autor TASR
Paríž 19. novembra (TASR) - Škody spôsobené násilím a rabovaním počas protestov vo Francúzsku v polovici októbra dosiahli milióny eur a podľa prvého odhadu združenie poisťovní France Assureurs celkovú sumu vyčíslilo na 207 miliónov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA, píše TASR.
Len malá časť týchto škôd sa týka majetku súkromných osôb alebo vozidiel, prevažná väčšina podľa správy vznikla podnikom a podnikateľom.
Počas demonštrácií proti vysokým životným nákladom došlo 17. októbra vo viacerých francúzskych mestách k rozsiahlym násilnostiam, podpaľačstvu a rabovaniu. Združenie poisťovní zdôraznilo, že zmienená výška škôd je za 24 hodín veľmi vysoká.
Pri protestoch mladých ľudí v roku 2005 boli hlásené škody celkovo 209 miliónov eur, avšak v priebehu štyroch týždňov. Počas demonštrácií hnutia tzv. žltých viest v rokoch 2018 a 2019 vznikli za niekoľko mesiacov škody za 256 miliónov eur.
Len malá časť týchto škôd sa týka majetku súkromných osôb alebo vozidiel, prevažná väčšina podľa správy vznikla podnikom a podnikateľom.
Počas demonštrácií proti vysokým životným nákladom došlo 17. októbra vo viacerých francúzskych mestách k rozsiahlym násilnostiam, podpaľačstvu a rabovaniu. Združenie poisťovní zdôraznilo, že zmienená výška škôd je za 24 hodín veľmi vysoká.
Pri protestoch mladých ľudí v roku 2005 boli hlásené škody celkovo 209 miliónov eur, avšak v priebehu štyroch týždňov. Počas demonštrácií hnutia tzv. žltých viest v rokoch 2018 a 2019 vznikli za niekoľko mesiacov škody za 256 miliónov eur.