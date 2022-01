Francúzske predsedníctvo chce presadiť suverenitu EÚ v každej oblasti

Paríž 6. januára (TASR) - Dôraz na suverenitu Európskej únie vo všetkých oblastiach jej činnosti bude presadzovať Francúzsko počas svojho predsedníctva v Rade EÚ. Uviedol to vo štvrtok v Paríži pred európskymi novinármi francúzsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Jean-Yves Le Drian.



Le Drian v rámci predstavovania priorít francúzskeho predsedníctva spresnil, že Paríž bude v rámci rokovaní s členskými krajinami presadzovať suverenitu eurobloku v oblasti zdravotníctva, v priemyselnej a obchodnej politike, pri riešení migrácie, v oblasti digitalizácie a regulácie internetu, ale aj pri budovaní spoločnej obrany a vesmírnej politiky, presadzovaní klimatickej agendy a posilňovaní európskeho sociálneho modelu, ktorý je "jedinečný na celom svete".



Pripomenul, že pre Paríž je rozhodujúce zaistiť posilnenie pozície EÚ vo svete s dôrazom na ochranu ľudských práv a demokracie. Naznačil, že Únia nemôže hovoriť o demokracii, hodnotách a ľudských právach, ak ich nedodržiavajú všetky jej členské krajiny, a upozornil, že pre Paríž ide o hodnoty, o ktorých nemožno s nikým "rokovať".



V oblasti zahraničnej politiky je podľa neho dôležité budovanie partnerstiev s blízkymi susedmi EÚ, nadviazanie permanentného dialógu s Afrikou a užšie vzťahy s Áziou a Tichomorím. Za najväčšie výzvy považuje napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, rokovania o jadrovej dohode s Iránom, nestabilitu v Líbyi či hrozby, ktoré predstavuje situácia v regióne Sahelu.



Le Drian uviedol, že Francúzsko je zástancom dialógu s Ruskom v záujme deeskalácie napätia na hraniciach s Ukrajinou. Považuje to za "strategickú agendu" už na začiatku predsedníctva, keď dochádza k viacerým diplomatickým aktivitám a rokovaniam. Zmienil sa o mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli, o rokovaniach medzi USA a Ruskom či aktivitách Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej od 1. januára šéfuje Poľsko.



Šéf francúzskej diplomacie spresni, že v dňoch 13. a 14. januára bude v Breste hostiť neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, na ktoré je pozvaný aj generálny tajomník NATO.



"V tejto súvislosti som zdôraznil zodpovednosť Európanov prispieť a prostredníctvom konkrétnych návrhov sa aktívne zúčastniť na príprave a vedení rozhovorov s Ruskom v bodoch, kde sú ohrozené ich vlastné bezpečnostné záujmy. Požadovanie dialógu s Ruskom na základe parametrov, ktoré sú v súlade s našimi záujmami kolektívnej bezpečnosti, je užitočné a nevyhnutné na posilnenie strategickej stability v Európe," uviedol Le Drian v oficiálnom vyhlásení zverejnenom v stredu.



Pred novinármi v Paríži dodal, že Európania sú "aktérmi svojej bezpečnosti" a ak chcú zabezpečiť "strategickú stabilitu" v Európe, nemôžu byť iba "divákmi" rusko-amerického dialógu, ale chcú byť jeho súčasťou. Ak napríklad Rusko navrhne kroky nevýhodné pre EÚ, tak euroblok príde s vlastnými návrhmi v oblasti bezpečnosti a stability v súlade s helsinským procesom, čo znamená aj nedotknuteľnosť hraníc.



Le Drian dodal, že Francúzsko ako súčasť normandského formátu rokovaní o konflikte na východe Ukrajiny očakáva obnovenie dialógu s Ruskom a dodržiavanie minských dohôd, Moskva však podľa neho nedáva dostatočne najavo, čo chce. Pripomenul, že francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2019 navrhol plán pre východnú Ukrajinu, ktorý hovoril o štatúte území na Donbase, voličskej základni tohto regiónu, nezhoršovaní humanitárnej situácie či výmene zajatcov.



Minister spresnil, že spolu so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom pripravujú spoločné vyhlásenie o postupe eurokomisie a francúzskeho predsedníctva k situácii na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou.



Na otázky novinárov, ako vníma nepokoje, ktoré prepukli v Kazachstane, Le Drian vyjadril obavy, aby "sociálny výbuch" neprerástol do politických nepokojov. Odsúdil násilnosti, ku ktorým došlo, a v mene francúzskeho predsedníctva vyzval všetky strany, tak v Kazachstane, ako aj mimo jeho hraníc, na umiernenosť a otvorenosť na dialóg.