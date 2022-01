Beaune:Francúzske predsedníctvo sľubuje, že CoFoE bude v prospech ľudí

Bratislava/Brusel 14. januára (TASR) - Francúzsko aj francúzske predsedníctvo v Rade EÚ urobia všetko pre to, aby sa prebiehajúca Konferencia o bezpečnosti Európy (CoFoE) skončila úspešne a s výsledkami v prospech občanov. Uviedol to francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune.Beaune počas stretnutia s európskymi novinármi minulý týždeň v Paríži pri príležitosti začiatku francúzskeho predsedníctva pripomenul, že Paríž chce na čele EÚ pokračovať v aktivitách CoFoE. Zároveň mieni naplniť očakávania občanov Francúzska, ako ich formulovali vlani v septembri počas diskusií vo všetkých 18 francúzskych regiónoch.uviedol Beaune.Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, zdravotnícky analytik Martin Smatana a expert na zdravotníctvo Peter Pažitný sa v diskusii na TASR TV tento týždeň zhodli na potrebe dobudovania zdravotnej únie v EÚ. Tá je témou aj prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).vysvetlila Mária Brozmanová, ktorá má na Stálom zastúpení SR pri EÚ na starosti oblasť zdravotníctva.Pažitný počas diskusie upozornil na to, že úroveň zvládania pandémie je v jednotlivých členských štátoch EÚ. Pandémia podľa neho nie je len o zvládnutíZdravotnícky analytik Martin Smatana pripomenul, že Únia nemá v oblasti zdravotníctva priame kompetencie, avšak napriek tomu urobila podľa neho zo svojej pozície maximum.uviedol.Osoby so zdravotným postihnutím nemajú rovnaký prístup na Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Pre spravodajský portál Euractiv to uviedol predseda Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) Yannis Vardakastanis, ktorý je členom plenárnej konferencie CoFoE. Podľa jeho slov zdravotne postihnutí čelia v súvislosti s konferenciou väčším či menším bariéram. Jedným z príkladov menších prekážok je príkaz CAPTCHA na zaregistrovanie sa na stretnutia CoFoE. Nevidiaci alebo slabozrakí musia niekoho požiadať, aby im pomohol vložiť potrebný kód. Audit odhalil, že osoby používajúce asistenčné technológie, ako sú čítačky obrazovky, alebo tí, ktorí v dôsledku motorickej poruchy potrebujú navigáciu pomocou klávesnice, nemôžu používať webovú stránku. Niektoré chybové hlásenia sa zobrazujú iba farebne, čo sťažuje prácu farboslepým osobám.