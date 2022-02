Francúzske predsedníctvo: Macron na rokovaniach dosiahol svoj cieľ

Na archívnej snímke z 8. februára 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) si podáva ruku s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom po spoločnej tlačovej konferencii v rámci ch stretnutia v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 10. februára (TASR) - Cesty francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona do Moskvy, Kyjeva a Berlína dosiahli svoj cieľ tým, že umožnilipri znižovaní napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Uviedla to v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske predsedníctvo v Rade EÚ.Podľa Paríža však v urovnávaní sporu medzi Ruskom a Ukrajinou netreba očakávať "okamžité výsledky".uviedlo v tejto súvislosti francúzske predsedníctvo s tým, že cieľom Macronovej iniciatívy bolo,Postoj Paríža je podľa uvedeného vyhlásenia podobný postoju ruskej strany, ktorá v stredu hovorila o prvýchpo utorňajšom stretnutí Emmanuela Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V pondelok mu prechádzali Macronove rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.uvádza sa v stanovisku francúzskeho predsedníctva.Podľa AFP však francúzska vláda tvrdí, žeje nevyhnutné, aby bola možnosť stanoviť nové harmonogramy stretnutí a poskytnúť im potrebný čas.Paríž zapovažuje najmä to, aby pokračovali rokovania o implementácii dohôd z Minska z roku 2015, ktoré by mali viesť k ukončeniu vojny na východe Ukrajiny.Po stretnutí v takzvanom normandskom formáte, ktoré sa konalo 26. januára v Paríži, sa ďalšie rokovania vyjednávačov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny sa uskutočnia vo štvrtok v Berlíne.