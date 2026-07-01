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Francúzske prezidentské voľby sa začnú v polovici apríla budúceho roka
Protiimigračná strana Národné združenie (RN) považuje budúcoročné voľby za svoju zatiaľ najväčšiu šancu na prevzatie moci v štáte.
Autor TASR
Paríž 1. júla (TASR) - Francúzi budú voliť nového prezidenta v dvoch kolách 18. apríla a 2. mája 2027. V utorok to potvrdil zdroj z prostredia výkonnej moci. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR. „Oficiálne to bude oznámené zajtra (v stredu) na zasadnutí Rady ministrov,“ dodal nemenovaný zdroj.
Protiimigračná strana Národné združenie (RN) považuje budúcoročné voľby za svoju zatiaľ najväčšiu šancu na prevzatie moci v štáte. Výsledky prieskumov verejnej mienky opakovane naznačujú, že krajná pravica by mohla zvíťaziť v prvom kole volieb v roku 2027, zatiaľ však nie je jasné, kto bude jej kandidátom. O funkciu hlavy štátu sa môže uchádzať 57-ročná šéfka poslaneckého klubu RN Marine Le Penová, alebo predseda strany, 30-ročný Jordan Bardella.
Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku. V roku 2012 skončila na treťom mieste a následne sa dvakrát dostala do druhého kola, no neuspela v súboji s Emmanuelom Macronom. V minulosti pritom uviedla, že by mala záujem dostať sa do Elyzejského paláca vo voľbách v roku 2027.
V kandidatúre jej môže zabrániť rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý by mal 7. júla vyniesť verdikt. Parížsky trestný súd totiž uznal Le Penovú a stranu RN vinnými zo sprenevery takmer sedem miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2016. Odsúdil ju na štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne, a pokutu 300.000 eur. Zároveň jej vymeral päťročný zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Le Penová vinu odmieta a preto sa odvolala. Tiež vyhlásila, že ak odvolací súd tento zákaz nezruší, o post hlavy štátu sa v roku 2027 uchádzať nebude. Aj preto je Bardella považovaný za možného kandidáta na prezidenta.
V máji svoju kandidatúru už oznámil líder radikálnej ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jean-Luc Mélenchon. O najvyššiu štátnu funkciu sa bude uchádzať už po štvrtý raz.
Na základe ústavy sa voľby musia konať 20 až 35 dní pred koncom päťročného funkčného obdobia hlavy štátu.
Protiimigračná strana Národné združenie (RN) považuje budúcoročné voľby za svoju zatiaľ najväčšiu šancu na prevzatie moci v štáte. Výsledky prieskumov verejnej mienky opakovane naznačujú, že krajná pravica by mohla zvíťaziť v prvom kole volieb v roku 2027, zatiaľ však nie je jasné, kto bude jej kandidátom. O funkciu hlavy štátu sa môže uchádzať 57-ročná šéfka poslaneckého klubu RN Marine Le Penová, alebo predseda strany, 30-ročný Jordan Bardella.
Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku. V roku 2012 skončila na treťom mieste a následne sa dvakrát dostala do druhého kola, no neuspela v súboji s Emmanuelom Macronom. V minulosti pritom uviedla, že by mala záujem dostať sa do Elyzejského paláca vo voľbách v roku 2027.
V kandidatúre jej môže zabrániť rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý by mal 7. júla vyniesť verdikt. Parížsky trestný súd totiž uznal Le Penovú a stranu RN vinnými zo sprenevery takmer sedem miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2016. Odsúdil ju na štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne, a pokutu 300.000 eur. Zároveň jej vymeral päťročný zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Le Penová vinu odmieta a preto sa odvolala. Tiež vyhlásila, že ak odvolací súd tento zákaz nezruší, o post hlavy štátu sa v roku 2027 uchádzať nebude. Aj preto je Bardella považovaný za možného kandidáta na prezidenta.
V máji svoju kandidatúru už oznámil líder radikálnej ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jean-Luc Mélenchon. O najvyššiu štátnu funkciu sa bude uchádzať už po štvrtý raz.
Na základe ústavy sa voľby musia konať 20 až 35 dní pred koncom päťročného funkčného obdobia hlavy štátu.