Francúzske protesty proti dôchodkovej reforme boli väčšinou pokojné

Paríž 19. marca (TASR) - Vo Francúzsku sa v sobotu konalo množstvo protestov proti plánu prezidenta Emmanuela Macrona zvýšiť vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, informuje agentúra AP.



Prevažne nenásilné protesty sa konali v rôznych mestách vrátane Paríža, Nantes a Marseille, kde sa demonštrantom podarilo na približne 15 minút obsadiť hlavnú železničnú stanicu. V meste Besancon na východe krajiny stovky demonštrantov pálili voličské preukazy.



Do Paríža sa po dvoch nociach násilností vrátil neprirodzený pokoj. Polícia zakázala všetky zhromaždenia na verejnom priestranstve na námestí Place de la Concorde a v jeho okolí, ako aj v oblasti bulváru Champs-Élysées.



Niekoľko tisíc demonštrantov sa zhromaždilo v sobotu večer na námestí v južnom Paríži, Place d'Italie, kde niektorí ľudia podpaľovali odpadkové koše.



Demonštranti sa snažia tlačiť na zákonodarcov, aby zvrhli Macronovu vládu a odsúdili nepopulárne zvýšenie veku odchodu do dôchodku, ktoré sa snaží presadiť bez hlasovania v Národnom zhromaždení.



Macronova vláda vo štvrtok aktivovala článok 49.3 francúzskej ústavy, ktorý vláde umožňuje zaviesť niektoré zákony dekrétom, teda bez hlasovania v dolnej komore parlamentu.



Tento krok vyvolal hnev niektorých politických strán, ako aj protesty v uliciach. Situácia predstavuje pre prezidenta Macrona jednu z najväčších výziev počas necelého roka jeho druhého funkčného obdobia.



Opoziční zákonodarcovia podali už dva návrhy na vyslovenie nedôvery vláde premiérky Élizabeth Bornovej po tom, čo dôchodkovú reformu zaviedla dekrétom. Návrhy na vyslovenie nedôvery sa majú v parlamente predebatovávať v pondelok popoludní, uviedli parlamentné zdroje.



Opozícia dúfa, že získa dostatočnú podporu, aby zosadila kabinet a zrušila zákon zvyšujúci vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.