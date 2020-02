Francúzsko malo podozrenie, že Pavlenského priateľka je agentka

Paríž 25. februára (TASR) - Francúzske spravodajské služby preverovali, či družka ruského konceptuálneho umelca a politického aktivistu Piotra Pavlenského nie je napojená na ruské tajné služby alebo nie je ich agentkou. Ich podozrenie sa nepotvrdilo, informoval v pondelok portál 20minutes.fr.



Práve z počítača Alexandry de Taddeo získal Pavlenskij videozáznamy kompromitujúce Benjamina Griveauxa, kandidáta vládnej strany Republika v pohybe (LREM) na post primátora Paríža v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. V dôsledku zverejnenia týchto materiálov Pavlenským Griveaux svoju kandidatúru stiahol.



Alexandra de Taddeo (29) je Pavlenského družkou od konca roku 2018. Je o nej známe, že hovorí po rusky a zaujíma sa o dianie v Rusku, tamojšiu politiku i kultúru. Politike Ruskej federácie v Arktíde venovala aj svoju diplomovú prácu a v roku 2017 vo vysielaní rozhlasovej stanice Fréquence protestante robila sériu rozhovorov s osobnosťami z Ruska, medzi nimi bol vtedy aj druhý tajomník ruského veľvyslanectva v Paríži Alexandr Makogonov.



Noémie Saidi-Cottierová, advokátka Alexandry de Taddeo, v pondelok pre spravodajský portál France Info okrem iného uviedla, že ak by za zverejnením kompromitujúcich materiálov o Griveauxovi bola tajná služba, urobila by to po 27. februári, keď by už LREM namiesto neho nemohla do komunálnych volieb postaviť iného kandidáta.



Ako pripomenul portál, 27. februára sa uzatvoria kandidátne listiny pre marcové komunálne voľby. Po tom, ako Griveaux svoju kandidatúru stiahol, LREM ho na čele svojej kandidátnej listiny pre Paríž nahradila Agnes Buzynovou.



Zdroje blízke vyšetrovaniu Griveauxovho prípadu súčasne uviedli, že si ťažko predstaviť dôvod, pre ktorý by Rusko podniklo takúto spravodajskú hru poškodzujúcu Francúzsko, keďže jeho prezident Emmmanuel Macron v roku 2019 urobil voči Rusku viacero ústretových krokov: vlani v auguste prijal vo svojej rezidencii Fort de Brégançon ruského prezidenta Vladimira Putina a Francúzsko v júni podporilo návrat Ruska do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.



V súvislosti s kauzou Griveaux boli Pavlenskij a de Taddeo 18. februára obvinení z porušenia ochrany súkromia a zverejnenia videa intímnej povahy bez súhlasu dotknutej osoby. Obaja sú pod kontrolou justičných orgánov.



Pavlenskij v rozhovore pre americkú televíziu CNN povedal, že kompromitujúce video s Griveauxom ukradol z počítača svojej priateľky de Taddeo bez jej vedomia. Tieto záznamy v počítači našiel ešte v novembri roku 2019 a vo februári ich zverejnil na internete ako voľne prístupný záznam. Svoju priateľku o tom informoval až po uverejnení.



Pavlenskij pre CNN povedal, že zverejnenie kompromitujúcich dôkazov o Griveauxovi bolo len začiatkom a že bol s reakciou veľmi spokojný. Svoj online projekt, na ktorom sa bude dať pozrieť "porno s účasťou úradníkov a politikov", označil za politické umenie. O svojich ďalších plánoch v umení odmietol v rozhovore pre CNN hovoriť.