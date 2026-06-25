< sekcia Zahraničie
Francúzske učiteľské odbory oznámili štrajk v súvislosti s horúčavami
Odbory uviedli, že v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou a nečinnosťou vlády oznámili štrajk.
Autor TASR
Paríž 25 júna (TASR) - Francúzske učiteľské odbory vo štvrtok vyhlásili štrajk na protest proti „neprijateľným pracovným podmienkam“ v dôsledku horúčav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zdravie zamestnancov a žiakov, ako aj ich pracovné podmienky, sú ohrozené,“ uviedli odbory v spoločnom vyhlásení. Odsúdili „zjavnú nepripravenosť“ vlády na vlny horúčav.
„Počas uplynulých 48 hodín sme od našich kolegov dostávali čoraz viac upozornení na (nepriaznivé) podmienky, v ktorých pracujú,“ uviedli odbory. Spomenuli prípady kolapsov v dôsledku horúčav, nárast návštev školskej ambulancie a výjazdov záchrannej zdravotnej služby, ako aj prudký nárast hlásení o bezpečnostných a zdravotných incidentoch na pracovisku.
Odbory uviedli, že v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou a nečinnosťou vlády oznámili štrajk. Zároveň povzbudili zamestnancov, aby využívali existujúce opatrenia, ako napríklad právo odmietnuť pracovať v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia.
Väčšina francúzskych škôl nie je vybavená klimatizáciou a približne 3500 z nich bolo vo štvrtok zatvorených. Mnohé však zostali naďalej otvorené.
„Zdravie zamestnancov a žiakov, ako aj ich pracovné podmienky, sú ohrozené,“ uviedli odbory v spoločnom vyhlásení. Odsúdili „zjavnú nepripravenosť“ vlády na vlny horúčav.
„Počas uplynulých 48 hodín sme od našich kolegov dostávali čoraz viac upozornení na (nepriaznivé) podmienky, v ktorých pracujú,“ uviedli odbory. Spomenuli prípady kolapsov v dôsledku horúčav, nárast návštev školskej ambulancie a výjazdov záchrannej zdravotnej služby, ako aj prudký nárast hlásení o bezpečnostných a zdravotných incidentoch na pracovisku.
Odbory uviedli, že v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou a nečinnosťou vlády oznámili štrajk. Zároveň povzbudili zamestnancov, aby využívali existujúce opatrenia, ako napríklad právo odmietnuť pracovať v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia.
Väčšina francúzskych škôl nie je vybavená klimatizáciou a približne 3500 z nich bolo vo štvrtok zatvorených. Mnohé však zostali naďalej otvorené.