Francúzske úrady kontrolujú zákaz nosenia odevov abája v školách

Paríž 4. septembra (TASR) - Francúzske úrady sledujú vyše 500 škôl v súvislosti s dodržiavaním zákazu nosenia celotelového odevu abája, aký si obliekajú mnohé moslimské ženy. V pondelok po otvorení nového školského roka to oznámil francúzsky minister školstva Gabriel Attal. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Francúzska vláda v auguste oznámila, že zakáže v školách nosenie moslimských odevov abája, pretože ich nosenie porušuje prísne sekulárne zákony uplatňované vo vzdelávacom systéme krajiny.



"Existuje 513 zariadení, ktoré sme na začiatku školského roka identifikovali ako potenciálne dotknuté touto otázkou," povedal pre rozhlas RTL Attal. Do niektorých škôl budú podľa neho umiestnení vyškolení školskí inšpektori.



Vo Francúzsku je približne 45.000 škôl do ktorých od pondelka začína opäť chodiť 12 miliónov žiakov.



Zákazu predchádzali dlhé diskusie. Presadzovali ho najmä pravicové a krajine pravicové strany, zatiaľ čo ľavica tvrdila, že zasahuje do občianskych slobôd jednotlivcov.



Francúzsko už v marci 2004 zakázalo v školách "nosenie symbolov alebo oblečenia, ktorými študenti nápadne prejavujú svoju náboženskú príslušnosť". K takýmto symbolom a odevom patria napríklad veľké kríže, židovské jarmulky či moslimské šatky zvané hidžáb.