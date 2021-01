Francúzske úrady pátrajú po organizátoroch rave párty v Bretónsku

Rennes 4. januára (TASR) – Francúzske policajné úrady predĺžili vyšetrovaciu väzbu jednému z organizátorov ilegálnej rave tanečnej párty, ktorá sa konala na Silvestra v obci Lieuron na severozápade Francúzska napriek zákazu zhromažďovania a vychádzania.



Ako v pondelok informoval portál Ladepeche.fr, vyšetrovatelia súčasne pátrajú po spoluorganizátoroch podujatia, na ktorom sa na Silvestra zišlo prinajmenšom 2500 ľudí. Akcia sa skončila v sobotu, po dvoch nociach zábavy. Stovky jej účastníkov dostali od zasahujúcej polície a žandarmérie pokuty.



Z vyšetrovacej väzby už bolo prepustených šesť osôb zadržaných počas policajného zásahu. Tri z nich budú stíhané za užívanie omamných látok a jedna v súvislosti s krádežou predmetu z podpáleného auta žandarmérie a tiež nedovoleného ozbrojovania.



Do bretónskej obce Lieuron neďaleko mesta Rennes, kde sa párty konala v priestoroch dvoch opustených skladov, dorazili minulý štvrtok večer stovky áut s účastníkmi párty z rôznych častí Francúzska i zahraničia.



Počas silvestrovského večera sa miestnym policajtom nepodarilo podujatie zastaviť, narazili na ostrý odpor mnohých účastníkov, ktorí na nich zaútočili fľašami a kameňmi a podpálili im jedno vozidlo. Niekoľko policajtov utrpelo ľahšie zranenia. Akcia bola rozpustená po 36 hodinách.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva poukázal na vysoké riziko šírenia ochorenia COVID-19 na párty a vyzval jej účastníkov, aby podstúpili testy na koronavírus a okamžite nastúpili do sedemdňovej domácej karantény.



V Lieurone už zriadili testovacie centrum. Zdravotníci sa predtým v zabávajúcom dave pokúšali distribuovať rúška a dezinfekčné gély.



Vo Francúzsku platí nočný zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00, ktorý nezrušili ani kvôli novoročným oslavám, a tiež striktný zákaz zhromažďovania väčšieho počtu osôb. Na dodržiavanie opatrení počas silvestrovskej noci dohliadalo po celej krajine približne 132 000 policajtov.



V piatok francúzska vláda oznámila, že od soboty sa bude zákaz vychádzania v 15 regiónoch v dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie začínať o dve hodiny skôr – už od 18:00.