Francúzske úrady v Lamanšskom prielive zastavili ruskú nákladnú loď

Paríž 26. februára (TASR) - Francúzske námorné sily v noci na sobotu v Lamanšskom prielive zadržali nákladnú loď nesúcu automobily, ktorá smerovala do ruského mesta Petrohrad. Loď zadržali na základe možného porušenia sankcií, ktoré Európska únia zaviedla voči Rusku. TASR tom informuje na základe správ prevzatých od agentúry AFP a stanice BBC.



Loď plaviacu sa pod ruskou vlajkou, ktorá vyplávala z francúzskeho mesta Rouen, francúzske sily eskortovali do prístavného mesta Boulogne-sur-Mer na severe Francúzska, píše AFP s odvolaním sa na francúzske úrady.



Zastavená nákladná loď by podľa vyjadrenia francúzskych úradov mohla mať spojitosť s ruskými záujmami, voči ktorým sú namierené sankcie EÚ, píše AFP.



Lídri EÚ sa na štvrtkovom mimoriadnom summite dohodli, že na Rusko uvalia sankcie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Tieto sankcie sa vzťahujú na finančný sektor, energetiku a dopravu, tovar s dvojakým použitím, ako aj kontrolu vývozu, financovanie vývozu a vízovú politiku.



Ruské veľvyslanectvo vo Francúzsku žiada od francúzskych úradov vysvetlenie incidentu, píše BBC s odvolaním sa na správy ruských médií.