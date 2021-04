Francúzske úrady vyhostili Čečenca, ktorému vo vlasti hrozí mučenie

Paríž/Moskva 12. apríla (TASR) - Francúzske úrady deportovali do Ruska utečenca z Čečenska, ktorý pred francúzskym súdom dokázal, že bol v Čečensku násilím päť mesiacov zadržiavaný na základni ruskej polície osobitného určenia (OMON).



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo svojom vyhlásení z nedele uviedla, že je týmto prípadom hlboko znepokojená a varovala, že čečenskému občanovi po návrate do Čečenska hrozí mučenie a zlé zaobchádzanie.



K deportácii čečenského občana Magomeda Gadajeva došlo 9. apríla, informoval v pondelok spravodajský portál Meduza.io.



Gadajeva z Francúzska deportovali napriek tomu, že si v deportačnom väzení pred odletom rozrezal brucho, dodal portál Meduza.io.



Gadajevovi sa z Čečenska podarilo ujsť v roku 2010. Vlani na jeseň bol však vo Francúzsku zadržaný. Stalo sa tak v rámci záťahov francúzskej polície, ku ktorým pristúpila po vražde stredoškolského učiteľa Samuela Patyho a sústredila sa na osoby kaukazského pôvodu. K tejto komunite totiž patril aj Patyho vrah.



Francúzske úrady Gadajeva následne poslali do deportačného tábora. Vyhostenie bolo pozastavené, keď sa Gadajev nakazil koronavírusom.



V Gadajevovom prípade sa angažovali viaceré ľudskoprávne organizácie. Jeho právnik Arnaud Toulouse sa snažil dokázať, že návrat do Ruska bude pre jeho klienta znamenať ohrozenie života.



Uvažovalo sa preto aj o možnosti deportovať ho do Poľska, odkiaľ prišiel do Francúzska. Ukázalo sa však, že v Poľsku už jeho štatút utečenca zrušili.



Poľské migračné orgány mali do konca apríla rozhodnúť o tom, či Gadajevovi poskytnú ochranu na poľskom území a nevydajú ho do Ruska. Ak by poľské úrady nevyriešili problém v Gadajevov prospech, začalo by sa vo Francúzsku súdne konanie o udelení politického azylu.



Minulý týždeň, 8. apríla, bol však Gadajev opäť zadržaný, keď sa prišiel hlásiť na políciu. Následne francúzske úrady rozhodli o jeho vyhostení.



V Rusku je Gadajev svedkom v trestnom prípade mučenia a zneužitia právomoci čečenskými policajtmi. Táto kauza sa začala vyšetrovať po únose obyvateľa mesta Groznyj Islama Umarpašajeva z decembra roku 2009, ktorý bol na základni OMON zadržiavaný do apríla 2010. V tom čase sa tam nachádzal aj Gadajev, ktorý bol podozrivý z prepojenia s protivládnymi ozbrojencami.