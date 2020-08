Francúzske úrady zachránili 31 migrantov v Lamanšskom prielive

Lille 16. augusta (TASR) - Francúzske námorné úrady v nedeľu oznámili, že zachránili 31 migrantov vrátane troch detí a dojčaťa, ktorí sa snažili preplávať cez Lamanšský prieliv do Británie v malých člnoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Dva člny s deviatimi migrantmi sa ocitli v problémoch v sobotu v zátoke pri obci Wissant na severnom pobreží Francúzska. Pri ďalšom incidente zahliadli z trajektu čln so šiestimi migrantmi v núdzi vo vstupnom kanáli prístavu mesta Calais.



V sobotu večer po upozornení od rybárskeho plavidla zachránila hliadka francúzskych námorných síl 16 migrantov vrátane zmienených detí v mori pri meste Dunkerque. Štyria sudánski migranti potrebovali lekársku pomoc.



V piatok francúzske zložky zachytili v Lamanšskom prielive 38 migrantov.



Britská vláda v posledných týždňoch tlak na Francúzsko, aby zabránilo migrantom vydávať sa z jeho územia na plavbu do Spojeného kráľovstva.