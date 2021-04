Francúzske úrady zachytili 84 migrantov

Calais 10. apríla (TASR) - Francúzske námorné úrady v sobotu oznámili, že zachránili 84 migrantov vrátane detí, ktorí sa snažili preplávať cez Lamanšský prieliv do Británie v štyroch člnoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Hliadka francúzskych námorných síl najskôr cez noc zachytila 11 migrantov pri pobreží letoviska Le Touquet na severe Francúzska a vyložila ich v pobrežnom meste Boulogne-sur-Mer. Ešte predtým remorkér zachránil ďalších 24 osôb vrátane piatich detí.



Ďalších 30 ľudí vrátane ženy a dojčaťa spozorovali na člne žandári. Pri ďalšom incidente zachránila francúzska dobrovoľnícka organizácia 19 migrantov vrátane dvoch žien a dvoch detí.



Počet pokusov utečencov dostať sa na člnoch do Európy v ostatných rokoch pribúda, napriek riziku podchladenia a hrozbe utopenia.



Vlani podľa francúzskych úradov prekonalo alebo sa pokúsilo prekonať Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva viac ako 9500 migrantov, čo je štvornásobný nárast oproti roku 2019.