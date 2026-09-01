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Francúzske väznice sú rekordne preplnené
Obsadenosť väzníc na základe najnovších údajov dosiahla 141,6 percenta. Len za uplynulý polrok ide o nárast o takmer päť percentuálnych bodov.
Autor TASR
Paríž 1. septembra (TASR) - Počet väzňov vo Francúzsku k začiatku augusta stúpol na rekordných takmer 90.000. Vyplýva to z údajov ministerstva spravodlivosti zverejnených v utorok. Väznice sú výrazne preplnené, keďže ich kapacita je celkovo 63.300 väzňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obsadenosť väzníc na základe najnovších údajov dosiahla 141,6 percenta. Len za uplynulý polrok ide o nárast o takmer päť percentuálnych bodov.
V dôsledku preplnenosti takmer 8000 väzňov spáva na matracoch na podlahe, čo je o 43,5 percenta viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Najhoršia situácia je v zariadeniach určených pre väzobne stíhaných a odsúdených, ktorí si odpykávajú nižšie tresty. V týchto ústavoch je kapacita naplnená na 175 percent.
Na alarmujúcu situáciu vo francúzskych väzniciach upozornila v máji Rada Európy aj experti Organizácie Spojených národov, ktorí vyzvali vládu v Paríži, aby situáciu riešila. V súčasnom stave podľa nich dochádza k porušovaniu práv väznených osôb.
Minister spravodlivosti Gerald Darmanin v januári oznámil plán na vybudovanie ďalších väzníc vrátane modulárnych, do ktorých by mohli umiestniť 3000 väzňov, pričom polovicu z nich by mohli sprevádzkovať v prvej polovici budúceho roka.
Obsadenosť väzníc na základe najnovších údajov dosiahla 141,6 percenta. Len za uplynulý polrok ide o nárast o takmer päť percentuálnych bodov.
V dôsledku preplnenosti takmer 8000 väzňov spáva na matracoch na podlahe, čo je o 43,5 percenta viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Najhoršia situácia je v zariadeniach určených pre väzobne stíhaných a odsúdených, ktorí si odpykávajú nižšie tresty. V týchto ústavoch je kapacita naplnená na 175 percent.
Na alarmujúcu situáciu vo francúzskych väzniciach upozornila v máji Rada Európy aj experti Organizácie Spojených národov, ktorí vyzvali vládu v Paríži, aby situáciu riešila. V súčasnom stave podľa nich dochádza k porušovaniu práv väznených osôb.
Minister spravodlivosti Gerald Darmanin v januári oznámil plán na vybudovanie ďalších väzníc vrátane modulárnych, do ktorých by mohli umiestniť 3000 väzňov, pričom polovicu z nich by mohli sprevádzkovať v prvej polovici budúceho roka.