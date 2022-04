Francúzske veľvyslanectvo sa vráti z Ľvova do Kyjeva

Paríž 14. apríla (TASR) - Francúzsko vo štvrtok oznámilo, že presťahuje svoje veľvyslanectvo na Ukrajine späť do hlavného mesta Kyjev po tom, ako ho začiatkom marca premiestnilo do mesta Ľvov na západe krajiny v reakcii na ruskú inváziu. Vo vyhlásení to uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra AFP.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian toto rozhodnutie oznámil počas telefonického rozhovoru s ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom.



K presunu diplomatického zboru dôjde podľa ministerstva čoskoro a "umožní Francúzsku ešte viac prehĺbiť podporu Ukrajine vo všetkých sférach s cieľom čeliť vojne, ktorú Rusko rozpútalo 24. februára".



Francúzsko však naďalej odporúča svojim občanom, aby necestovali na Ukrajinu, a to ani do Kyjeva.



Francúzsko poskytuje Ukrajine podporu prostredníctvom vojenského vybavenia, humanitárnej pomoci a pomoci pri vyšetrovaní vojnových zločinov, ktoré údajne spáchali ruské sily.



Francúzska vláda vyčlenila 100 miliónov eur na humanitárnu podporu Ukrajine a susedným krajinám vrátane Poľska a Moldavska, do ktorých prišlo mnoho utečencov z Ukrajiny.