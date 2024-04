Depardieua predviedli na výsluch v kauzách obťažovania žien

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzskeho herca Gérarda Depardieua v pondelok predbežne zadržali a vypočuli na polícii v kauze dvoch obvinení zo sexualizovaného násilia. Informovala o tom spravodajská televízia BFM. Agentúry AFP a DPA doplnili, že hercovi právnici na žiadosti o vyjadrenie nereagovali. Samotný Depardieu obvinenia odmieta, uvádza TASR.



Jedna zo sťažovateliek viní Depardieua z nechcených dotykov a nevhodných vyjadrení. K incidentu došlo počas nakrúcania filmu v roku 2014, kde sťažovateľka pracovala ako asistentka. Mala vtedy 24 rokov.



Druhé trestné oznámenie podala 53-ročná filmová dekoratérka, ktorá tvrdí, že herec ju obťažoval počas nakrúcania filmu v roku 2021.



Herec ju podľa jej slov schmatol a dotýkal sa jej pása, pŕs a zadku a mal pritom obscénne poznámky. Sťažovateľka tvrdí, že Depardieu ju pustil až po zásahu svojej vlastnej ochranky. Herec sa na naliehanie filmového štábu za svoje konanie ospravedlnil, ale o danej žene sa do konca nakrúcania vyjadroval nelichotivo a vulgárne.



Tento 75-ročný herec, ktorý nakrútil viac ako 200 filmov a televíznych seriálov, bol v roku 2020 obvinený zo znásilnenia a vlani na jeseň bol nútený pozastaviť svoju kariéru, pretože bolo proti nemu vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažovania a napadnutia. Depardieu vtedy napísal aj otvorený list, v ktorom uviedol, že ženy nikdy nezneužíval a odsúdil svoje "lynčovanie súdom médií".



Celkovo bolo voči tomuto francúzskemu hercovi vznesených viac ako 15 obvinení zo sexuálneho násilia, dodala DPA.



Depardieu v uplynulých rokoch pútal pozornosť svojimi dobrými vzťahmi s autoritárskymi lídrami Ruska a Bieloruska, získaním ruského pasu na protest proti plánovanému zvýšeniu daní vo Francúzsku či odkladom odletu lietadla v roku 2011 - po tom, čo sa vymočil do fľaše, ktorá pretiekla.



Debata o tom, či vôbec premietať jeho filmy, sa však zintenzívnila koncom minulého roka, keď vyšlo najavo, že Depardieu počas cesty do Severnej Kórey v roku 2018 mal opakovane obscénne vyjadrenia v prítomnosti tlmočníčky.



Jeho voskovú sochu odstránili z expozície múzea voskových figurín Musée Grévin v Paríži a kanadská provincia Québec Depardieuovi odňala najvyššie vyznamenanie.