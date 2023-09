Francúzskeho miliardára vyšetrujú pre údajné pranie špinavých peňazí

Paríž 29. septembra (TASR) - Francúzskeho miliardára Bernarda Arnaulta a ruského oligarchu Nikolaja Sarkisova vyšetrujú pre údajné pranie špinavých peňazí v luxusnom lyžiarskom stredisku Courchevel, informovala parížska prokuratúra. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



Vyšetrovanie sa týka ich aktivít v Courcheveli, zimnom stredisku vo francúzskych Alpách, ktoré navštevujú ultrabohatí ľudia, uviedla prokuratúra vo štvrtok večer.



Vyšetrovanie vedie finančný spravodajský útvar francúzskeho ministerstva hospodárstva, ale zatiaľ len zisťuje, či bol spáchaný nejaký trestný čin, uviedol zdroj z prostredia vyšetrovania pre AFP.



Francúzsky denník Le Monde s odvolaním sa na finančný spravodajský útvar Tracfin napísal, že 55-ročný ruský miliardár Sarkisov v roku 2018 nadobudol 14 ubytovacích jednotiek od jediného predajcu za 16 miliónov eur na základe komplikovanej dohody, do ktorej boli zapojené spoločnosti so sídlom vo Francúzsku, Luxembursku a na Cypre.



Hoci vládne presvedčenie, že kupujúcim bol Sarkisov, jeho meno sa nikde v účtovných knihách spoločnosti, ktorá nákup realizovala, nenachádza. Spoločnosť nazvaná La Fleche podľa vyšetrovateľov kúpila tri ďalšie realitné jednotky od druhej spoločnosti, ktorá, ako sa ukázalo, tiež patrila Sarkisovi.



Predaj nehnuteľností samému sebe umožnil Rusovi dať si "do vrecka" kapitálový zisk 1,2 milióna eur, uvádza denník Le Monde.



Arnault riadi impérium na luxusný módny tovar, francúzsky koncern LVMH, a podľa magazínu Forbes je po Elonovi Muskovi druhým najbohatším človekom na svete.



Francúzsky miliardár Arnault je podozrivý, že Sarkisovi požičal na tento kontrakt 18,3 milióna eur. Potom údajne nadobudol spoločnosť La Fleche a fakticky sa stal vlastníkom portfólia nehnuteľností.



Zmena vlastníctva mohla prebehnúť s cieľom "zakryť presný pôvod peňazí", ako aj identitu "konečného užívateľa výhod", citoval denník z dokumentu útvaru Tracfin.



Vyšetrovatelia sú presvedčení, že Sarkisov získal z tejto operácie dva milióny eur, ale stále si nie sú istí, koľko zaplatil za pôžičku.



Koncern LVMH sa na žiadosť agentúry AFP odmietol k záležitosti vyjadriť. Denník Le Monde však citoval hovorcu, podľa ktorého sa operácia "uskutočnila v prísnom súlade so zákonom".



Le Monde tiež napísal, že v Arnaultovej rodine sa traduje, že miliardár má špeciálny vzťah ku Courchevelu, lebo sa tam naučil v detstve lyžovať a vlastní tam sídlo a luxusný hotel.



Ceny v hoteloch v tomto alpskom stredisku môžu dosiahnuť niekoľko desiatok tisíc eur za noc, dodal denník.