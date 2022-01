V Iráne odsúdili Francúza na osem rokov väzenia za údajnú špionáž

Teherán 25. januára (TASR) - Iránsky súd odsúdil francúzskeho občana Benjamina Briera na osem rokov väzenia za špionáž. S odvolaním sa na vyjadrenia jeho advokáta o tom v utorok informovala spravodajská televízia BFM.



Iránske bezpečnostné zložky Briera, rodáka z Lyonu, zadržali v máji 2020, keď pomocou dronu snímal scenérie v prírodnom parku v púšti neďaleko turkménsko-iránskych hraníc. Následne bol obvinený zo špionáže a propagandy proti islamskej republike.



Obvinenie zo špionáže iránske úrady odôvodnili tým, že Briere zhotovoval snímky v oblasti, kde je to zakázané. Podľa príbuzných bol Briere v Iráne ako turista. On sám obvinenia vznesené Iránom odmieta.



Philippe Valent, právnik 36-ročného Francúza, v utorok súčasne informoval, že iránsky súd, ktorý zasadal od minulého štvrtka, jeho mandantovi vymeral aj ďalších osem mesiacov väzenia za "propagandu" proti iránskemu režimu.



Právnik vo svojom vyjadrení pre agentúru AFP označil celý proces s Brierom za frašku.



Do vynesenia rozsudku bol Briere vo väznici Vakilabad v ležiacom Mašhade na severovýchode krajiny.



Koncom decembra Brierova sestra a právnik v spoločnom vyhlásení uviedli, že začal držať hladovku, "aby upozornil iránske a francúzske úrady na absurdnosť svojho zadržania". Francúzske médiá poznamenali, že Briere takto vyjadroval protest aj proti tomu, že vedenie väznice mu počas vianočných sviatkov nepovolilo telefonický kontakt s rodinou.