Francúzskeho politika odsúdili za zdrogovanie kolegyne
Paríž 28. januára (TASR) – Súd vo Francúzsku v utorok uznal bývalého senátora Joëla Guerriaua za vinného z pokusu o sexuálny útok a intoxikáciu obete a odsúdil ho na štyri roky väzenia, z ktorých 18 mesiacov musí stráviť za mrežami. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa súdu Guerriau vhodil do pohára poslankyne Národného zhromaždenia Sandrine Jossovej tabletku syntetickej drogy MDMA, známej ako extáza, s úmyslom sexuálne ju napadnúť. Došlo k tomu v byte 68-ročného senátora v 6. parížskom obvode.
Kým Jossová po vynesení rozsudku uviedla, že pociťuje „obrovskú úľavu“, Guerriauovi obhajcovia avizovali, že sa proti súdnemu rozhodnutiu odvolajú. Guerriau totiž pred súdom tvrdil, že drogu dal do pohára so šampanským omylom, a označil sa za „idiota“.
Senátor, ktorý popiera akúkoľvek sexuálnu motiváciu voči Jossovej, sa v októbri 2025 vzdal mandátu a krátko nato bol vylúčený z centristickej pravicovej strany Horizonty.
Jossová v pondelok pred súdom opisovala, že už po príchode k Guerriauovi domov sa cítila ohrozená: bola jedinou hostkou a jej pohár so šampanským bol podozrivo lepkavý a na chuť sladký. Keďže sa necítila dobre, návštevu ukončila. Neskôr musela pre zdravotné ťažkosti vyhľadať lekársku pomoc. Toxikologická analýza potvrdila vysokú hladinu MDMA v jej krvi. V Guerriauovom byte sa našli tablety extázy.
Podľa svojho právnika Jossová mala následky: šesť mesiacov bola práceneschopná, musela absolvovať konzultácie u psychológa a psychiatra, máva zlé sny a k prežitej traume sa v mysli mimovoľne často vracia. Musela si dať aj vytrhnúť štyri zuby, ktoré si nenávratne poškodila škrípaním v dôsledku stresu.
Prokurátor žiadal, aby Guerriau dostal aj päťročný zákaz zastávať verejnú funkciu a mal zápis v registri sexuálnych delikventov.
Guerriau pôsobil v Senáte v rokoch 2011–25, pričom hlasoval aj za zákon zavádzajúci trestný čin podania škodlivej látky s úmyslom znásilnenia alebo sexuálneho napadnutia.
Francúzsko koncom roka 2025 schválilo legislatívnu zmenu, ktorá definuje znásilnenie ako akýkoľvek sexuálny akt spáchaný bez jasného, slobodného a informovaného súhlasu účastníka. Nová definícia tak presúva dôraz z preukazovania fyzického násilia či nátlaku na absenciu dobrovoľného súhlasu, pričom ticho alebo pasivita obete sa nepovažujú za súhlas. Francúzsko tým nasledovalo ďalšie európske krajiny ako Holandsko, Španielsko a Švédsko.
Súdny proces s Guerriauom vo Francúzsku opäť upriamil pozornosť na sexuálne útoky spáchané s použitím liekov či drog. Vo Francúzsku bol v tejto sfére prelomovým prípad Gisele Pelicotovej, ktorá sa stala symbolom boja proti sexuálnemu a sexualizovanému násiliu.
