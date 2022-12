Opäť na slobode: Francúzskeho sériového vraha prepustili z väzenia

Káthmandu 23. decembra (TASR) - Francúzskeho sériového vraha Charlesa Sobhraja, ktorý v 70. rokoch zavraždil v Ázii viacero cudzincov, prepustili v piatok z nepálskeho väzenia. Z väznice ho odviezli v policajnej dodávke, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Sobhraj (78), ktorého život bol zaznamenaný v úspešnom seriáli The Serpent (Had), bude prevezený do imigračného zadržiavacieho centra, kde bude čakať na deportáciu do Francúzska, spresnila nepálska polícia.



Najvyšší súd v Káthmandu rozhodol, že Sobhraj, ktorý si od roku 2003 odpykáva trest za vraždu dvoch severoamerických turistiek, by mal byť prepustený zo zdravotných dôvodov.



Sobhraj je synom Inda a Vietnamky, ktorá sa neskôr vydala za francúzskeho dôstojníka. Práve po ňom získal francúzske občianstvo. Mal problémové detstvo a za menej závažné zločiny sa vo Francúzsku niekoľkokrát ocitol vo väzení. Začiatkom 70. rokov začal cestovať po svete a skončil v thajskom hlavnom meste Bangkok.



Celkovo je spájaný s viac než 20 vraždami. Prezývku Had si vyslúžil za maskovanie, zmenu identity a časté úniky.