Francúzskeho turistu v Iráne obvinili zo špionáže

Teherán 15. marca (TASR) - Francúzsky turista, ktorého pred desiatimi mesiacmi zatkli v Iráne, čelí obvineniu zo "špionáže a šírenia propagandy proti islamskej republike. Agentúru Reuters o tom informoval jeden z jeho právnikov, Saíd Dehkán.



Advokát dodal, že obvinenie bolo vznesené v nedeľu a jeho klientovi hrozí dlhý trest odňatia slobody. Príslušné iránske úrady záležitosť nijako nekomentovali, poznamenal Reuters.



Správa o zatknutí Benjamina Briera sa objavila vo februári a časovo sa zhodovala s diplomatickou ofenzívou Západu, ktorý sa snaží presvedčiť Teherán, aby opäť dodržiaval podmienky dohody o iránskom jadrovom programe uzavretej v roku 2015.



Týždenník Le Point vo februári napísal, že 35-ročný francúzsky občan bol zatknutý v máji 2020 počas cesty po Iráne, ktorú chcel absolvovať v obytnej dodávke.



Iránske bezpečnostné sily ho zadržali v púštnej oblasti na hranici medzi Iránom a Turkménskom. Niekoľko mesiacov bol väznený v dedine Kúčán, potom ho previezli do väznice v Mašhade na severovýchode krajiny.



"Je zdravotne v poriadku a so svojou rodinou sa mohol trikrát rozprávať cez telefón," uviedol pre Le Point jeden z Brierových príbuzných. Potvrdil, že Benjamin Brier bol v Iráne na dovolenke.



Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenie príbuzných, bol Francúz zadržaný za to, že bez dovolenia v púšti neďaleko turkménsko-iránskych hraníc vypustil bezpilotné lietadlo. Niektoré francúzske médiá v súvislosti s týmto prípadom spočiatku informovali, že Bier má aj iránske občianstvo, čo sa však medzičasom nepotvrdilo.



V Iráne je stále zadržiavaná antropologička Fariba Adelkhahová, ktorý má iránske i francúzske občianstvo.



V máji 2020 bola odsúdená na päť rokov väzenia za "tajné dohody s cieľom ohrozenia národnej bezpečnosti" a "propagandu proti politickému systému islamskej republiky."



Vlani v októbri bola prepustená z väzenia Evin v Teheráne a odvtedy je v domácom väzení vo svojom dome v iránskom hlavnom meste, pričom je pod kontrolou pomocou elektronického náramku. Francúzske úrady sa zasadzujú za jej okamžité prepustenie na slobodu a návrat do Francúzska.