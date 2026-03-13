< sekcia Zahraničie
Francúzskeho vojaka v Iraku zabil iránsky dron Šáhid
Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán 28. februára zaznamenali v regióne viacero útokov na americké a koaličné sily, ktoré sa pripisujú proiránskym milíciám v Iraku.
Autor TASR
Paríž 13. marca (TASR) - Smrť francúzskeho vojaka pri útoku v irackom guvernoráte Arbíl v noci na piatok spôsobil iránsky dron Šáhid. V piatok napoludnie to potvrdil jeho veliaci dôstojník. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Arnaud Frion (42) zahynul pri útoku bezpilotného lietadla typu Šáhid na pozíciu, kde sa vtedy nachádzal,“ uviedol plukovník Francois-Xavier de la Chesnay. Ide o prvého francúzskeho vojaka, ktorý zomrel od vypuknutia vojny na Blízkom východe.
Vojaci z viacerých krajín, vrátane Talianska a Francúzska, cvičia v Irackom Kurdistane členov kurdských bezpečnostných síl v rámci medzinárodnej protiteroristickej koalície pod vedením USA. Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán 28. februára zaznamenali v regióne viacero útokov na americké a koaličné sily, ktoré sa pripisujú proiránskym milíciám v Iraku.
