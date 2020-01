Francúzsko a Holandsko rozbili sieť pašerákov ľudí do Británie

Haag 22. januára (TASR) – Francúzska a holandská polícia zatkla 23 ľudí, o ktorých sa predpokladá, že pomocou chladiarenských nákladných vozidiel a gumových člnov pašovali kurdských migrantov do Británie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu (Eurojust).



Devätnásť podozrivých osôb podľa nej zadržali vo Francúzsku a štyri osoby v Holandsku, k čomu došlo po 16-mesačnom vyšetrovaní. Poplatok za jedného migranta bol do 7000 eur a gang celkovo zarobil približne 70 miliónov eur, uviedla agentúra Eurojust.



Táto zločinecká skupina "je podozrivá z napomáhania pri nelegálnej preprave približne 10 000 kurdských imigrantov do Spojeného kráľovstva pomocou chladiarenských nákladných vozidiel a malých gumových člnov," uviedla agentúra Eurojust.



Pašeráci z tejto siete vyzdvihli migrantov z odpočívadiel medzi mestami Le Mans a Poitiers ležiacimi na západe Francúzska a potom ich previedli cez Lamanšský prieliv. Holandsko sa do prípadu zapojilo po tom, ako sa začali kontroly vozidiel s holandskými poznávacími značkami.



Francúzske úrady v utorok zachytili vyše 40 migrantov vrátane 11 detí, ktorí sa pokúšali preplaviť z Francúzska cez Lamanšský prieliv do Británie.



Od konca roka 2018 sa nebezpečné plavby cez ľadové a búrlivé vody Lamanšského prielivu výrazne znásobili - podnikajú ich migranti z Afriky, Blízkeho východu a južnej Ázie.



Organizácie na ochranu ľudských práv pripisujú prudký nárast v počte týchto plavieb tvrdým policajným zákrokom, ktoré zabraňovali zakladaniu táborov migrantov pri francúzskom pobrežnom meste Calais, kde sa nachádza rušný prístav trajektov a podmorský Eurotunel, a tiež táborov v iných oblastiach na francúzskom pobreží.



Vlani zachytili úrady celkovo 2758 migrantov, čo je štvornásobný počet oproti predchádzajúcemu roku. Štyria ľudia pri pokuse preplaviť sa cez Lamanšský preliv zahynuli, ako uvádzajú údaje námornej polície.