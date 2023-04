Francúzski aktivisti kritizujú žabí trh

Paríž 22. apríla (TASR) - Tradičný žabí trh vo Francúzsku sa v sobotu dostal pod paľbu kritiky aktivistov za to, že oslabuje biodiverzitu a spôsobuje týmto obojživelníkom utrpenie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Na každoročnom víkendovom stretnutí v obci Vittel v severnom regióne Lotrinsko skonzumujú návštevníci niekoľko ton žabích stehienok, väčšinou dovezených z Ázie, kde podľa aktivistov žiab výrazne ubúda.



Žabie stehienka sú vo Francúzsku tradičnou lahôdkou a väčšinou sa opekajú na masle s cesnakom.



"Len na toto jediné podujatie chytia okolo 350.000 žiab, prevažne v Indonézii a Turecku, kde žabie populácie už povážlivo ubúdajú," povedala Charlotte Nithartová z francúzskej mimovládnej organizácie Robin des Bois (Robin Hood).



Sandra Altherrová z nemeckej organizácie Pro Wildlife upozornila, že "žabám na opačnom konci sveta amputujú nohy, kým ešte žijú".



"To je absurdné. Žaby, ktoré žijú v divej prírode tu v Európe, sú chránené na základe práva Európskej únie," uviedli obe organizácie v spoločnom vyhlásení. Vyzvali v ňom na zákaz tohto dovozu do EÚ. "Ale EÚ stále toleruje zbieranie miliónov živočíchov v iných krajinách," zdôraznili.



Daniel Gillet, prezident združenia Confrérie des taste-cuisses de grenouilles (Bratstvo chuti-žabie stehienka) v obci Vittel, pre AFP povedal, že toto podujatie je "vo Francúzsku jedinečné" a pritiahne tisíce návštevníkov.



"Tento trh má už takmer 50 rokov. Nie je to prvýkrát, čo jeme žaby, ktoré nie sú francúzske, pretože je (tu) veľmi málo fariem a tie nemajú dostatočnú kapacitu," uviedol.