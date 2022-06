Francúzski diplomati protestujú proti reforme diplomatického zboru

Paríž 3. júna (TASR) - Časť členov francúzskeho diplomatického zboru vstúpila vo štvrtok do štrajku, aby ním protestovali proti plánovanej reforme, ktorá podľa nich uškodí ich kariére i postaveniu Francúzska vo svete. Išlo o druhý štrajk v rezorte diplomacie za posledných takmer 20 rokov, informovala v noci na piatok agentúra AP.



Dodala, že pred budovou ministerstva pre európske a zahraničné záležitosti na parížskom nábreží Quai d'Orsay sa vo štvrtok na protestnom zhromaždení zišlo približne 100 diplomatov. Podporili ich aj zamestnanci zahraničných misií - od Tokia cez Blízky východ po Washington. Mnohí diplomati okrem toho na Twitteri zdieľali hashtag #diplo2metier.



Štrajkujúci chcú, aby francúzsky prezident Emmanuel Macron zrušil plán na zlúčenie kariérnych diplomatov so štátnymi zamestnancami, s čím sa má začať v januári roku 2023, alebo aby aspoň viedol s diplomatmi dialóg.



Plán, ktorý Macron oznámil v aprílovom dekréte, sa údajne dotkne približne 800 diplomatov. Odporcovia tohto plánu pritom tvrdia, že je to "len začiatok" a že francúzskej profesionálnej diplomacii hrozí zánik.



Novovymenovaná ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnaová, pôvodne kariérna diplomatka, sa k protestu nevyjadrila. Na budúci utorok sa však stretne s odbormi a zástupcami protestného hnutia, aby si vypočula ich argumenty, uviedol rezort diplomacie.



AFP napísala, že cieľom vládnej reformy je modernizovať a diverzifikovať francúzsky diplomatický zbor, ktorého podoba vznikla v 16. storočí, a nahradiť to, čo niektorí členovia vo vláde považujú za elitnú inštitúciu zahľadenú do seba.



Diplomati budú zaradení do veľkej skupiny zamestnancov všetkých odvetví verejnej služby, čo má podporiť ich ambície zaujímať sa aj o prestup iné ministerstvá a prinúti ich "súťažiť" o diplomatické posty s úradníkmi z iného prostredia.



Diplomati však argumentujú, že ich práca si vyžaduje špecializáciu a odborné znalosti, ktoré získavajú roky na postoch po celom svete. Tvrdia tiež, že v diplomacii niet miesta pre amatérov.



Zástupkyňa francúzskeho veľvyslanca v Spojených štátoch Aurelie Bonalová, ktorá štrajk tiež podporila, na Twitteri upozornila aj na to, že Macronom plánovaná zmena by mohla viesť k vymenúvaniu diplomatov "po známosti".



"Bez diplomatického zboru bude pre (vládu) oveľa jednoduchšie vymenovať priateľov na všetky úrovne diplomatických postov," napísala Bonalová na Twitteri.



Dominique de Villepin, bývalý francúzsky premiér a minister zahraničných vecí - známy svojím výrečným prejavom v OSN v roku 2003, v ktorom sa vyslovil proti invázii do Iraku pod vedením USA -, minulý mesiac na Twitteri označil pripravovanú reformu za "historickú chybu".