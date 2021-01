Francúzski experti odporúčajú nerozprávať sa v autobuse alebo vlaku

Paríž 23. januára (TASR) - Cestujúci v prostriedkoch verejnej dopravy by sa nemali rozprávať ani telefonovať, aby obmedzili riziko šírenia koronavírusu. Odporúčajú to experti z francúzskej Národnej akadémie medicíny, informovala v sobotu agentúra Reuters.



"Povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave, kde nie je možné dodržiavať fyzický odstup, by malo byť doplnené aj jednoduchým preventívnym opatrením: nerozprávajte sa s inými ľuďmi ani netelefonujte," uvádza sa v piatkovom odporúčaní akadémie.



Toto pravidlo by sa podľa nej malo dodržiavať nielen v autobusoch, vo vlakoch či metre, ale aj všade tam, kde nie je možné zostať v bezpečnej vzdialenosti od iných ľudí.



Akadémia však zároveň kritizovala nedávne odporúčanie francúzskej vlády, aby na verejnosti ľudia nosili len chirurgické rúška namiesto látkových.



Podľa expertov z akadémie nie je takéto odporúčanie podložené nijakými vedeckými dôkazmi a mohlo by verejnosť len zneistiť. Zdôrazňujú, že látkové, aj podomácky vyrobené rúška poskytujú účinnú ochranu pred šírením koronavírusu, pokiaľ ich ľudia nosia správne a nedávajú si ich dolu.



K šíreniu infekcie podľa nich dochádza najmä v situáciách, keď si ľudia rúška zosadia.



Počet prípadov nákazy vo Francúzsku v priebehu januára postupné rástol, pričom denne pribúdalo vyše 20.000 prípadov. Niektorí odborníci preto navrhujú zavedenie v poradí už tretieho lockdownu.



Vo Francúzsku už celkovo zaznamenali vyše tri milióny nakazených a viac ako 72.000 súvisiacich úmrtí.