< sekcia Zahraničie
Francúzski farmári opäť blokovali cesty, protestujú proti opatreniam
Na viacerých miestach farmári na protest proti vláde zahradili cesty alebo vchody do úradných budov balmi slamy alebo rozhádzali hnoj.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Les Bordes-sur-Arize 12. decembra (TASR) - Chovatelia dobytka vo Francúzsku od štvrtka protestujú proti drastickým opatreniam, ktoré prijala vláda v snahe zabrániť šíreniu nodulárnej dermatitídy u zvierat. Ide o ochorenie, ktoré sa nemôže prenášať na ľudí, ale môže byť smrteľné pre dobytok. Vo Francúzsku sa prvýkrát objavilo v júni, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Stratégia, ktorú vláda zvolila, spočíva v utratení všetkých zvierat v postihnutých stádach, ako aj v očkovaní všetkých kusov dobytka v okruhu 50 kilometrov.
Niekoľko odborových zväzov chovateľov označilo tento prístup za neúčinný, pričom ľavicová Roľnícka konfederácia v piatok vyhlásila, že je „strašidelnejší ako samotná choroba“ a žiadal prestať s porážkami zvierat a očkovaním. Vyzvala aj na „blokády ciest po celom Francúzsku, aby sa toto šialenstvo ukončilo“.
Ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová však v piatok v rozhovore pre denník Le Parisien trvala na tom, že jediným riešením na záchranu celého odvetvia je porážka nakazených zvierat.
Začiatkom tohto týždňa stovky poľnohospodárskych robotníkov dva dni demonštrovali pred farmou v oblasti Ariege na juhu Francúzska neďaleko španielskych hraníc, kde úrady po detegovaní jediného prípadu nodulárnej dermatitídy nariadili utratiť viac ako 200 kráv.
Protestujúci vo štvrtok vyrúbali stromy v okolí a postavili barikády, aby zabránili veterinárom zabránili vo vstupe na farmu v dedine Les Bordes-sur-Arize. Polícia ich však po zotmení rozohnala slzotvorným plynom a v piatok skoro ráno priviezla veterinárov. Pre výtržnosti boli zadržané štyri osoby.
Na viacerých miestach farmári na protest proti vláde zahradili cesty alebo vchody do úradných budov balmi slamy alebo rozhádzali hnoj.
Ministerstvo poľnohospodárstva v piatok ráno v tlačovej správe oznámilo rozšírenie zóny očkovania dobytka na všetky departementy v regióne Okcitánia, ako aj na departement Pyrénées-Atlantiques. Predtým boli do tejto zóny zahrnuté iba niektoré obce v týchto departementoch, kde už vo vybraných obciach nariaďovali povinné očkovanie zvierat.
Okrem toho do 1. januára 2026 budú na celom území štátu platiť aj ďalšie opatrenia s cieľom obmedziť šírenie vírusu: ide o zákaz výstav dobytka, povinné nahlasovanie presunov dobytka do 24 hodín (namiesto siedmich dní) a povinná dezinsekcia vozidiel prepravujúcich dobytok pri ich presune mimo Francúzska.
K tejto situácii došlo krátko pred tým, ako by Európska únia na budúci týždeň mala podpísať obchodnú dohodu s juhoamerickým obchodným blokom Mercosur, ktorá sa pripravuje už dve desaťročia. AFP uviedla, že tento pakt umožní Európskej únii vyvážať viac vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky a zároveň uľahčí vstup juhoamerického hovädzieho mäsa, cukru, ryže, medu a sójových bôbov do Európy.
Aj na protest proti tejto dohode chcú francúzski farmári na budúci štvrtok prísť do Bruselu a protestovať proti poľnoospodárskej politike EÚ.
Svetová organizácia pre zdravie zvierat uvádza, že tento rok boli prípady nodulárnej dermatitídy hlásené aj v Taliansku. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa toto ochorenie vyskytuje aj v mnohých afrických krajinách. V roku 2012 sa rozšírilo z Blízkeho východu do Grécka, Bulharska a na Balkán. Očkovací program túto epidémiu zastavil.
Stratégia, ktorú vláda zvolila, spočíva v utratení všetkých zvierat v postihnutých stádach, ako aj v očkovaní všetkých kusov dobytka v okruhu 50 kilometrov.
Niekoľko odborových zväzov chovateľov označilo tento prístup za neúčinný, pričom ľavicová Roľnícka konfederácia v piatok vyhlásila, že je „strašidelnejší ako samotná choroba“ a žiadal prestať s porážkami zvierat a očkovaním. Vyzvala aj na „blokády ciest po celom Francúzsku, aby sa toto šialenstvo ukončilo“.
Ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová však v piatok v rozhovore pre denník Le Parisien trvala na tom, že jediným riešením na záchranu celého odvetvia je porážka nakazených zvierat.
Začiatkom tohto týždňa stovky poľnohospodárskych robotníkov dva dni demonštrovali pred farmou v oblasti Ariege na juhu Francúzska neďaleko španielskych hraníc, kde úrady po detegovaní jediného prípadu nodulárnej dermatitídy nariadili utratiť viac ako 200 kráv.
Protestujúci vo štvrtok vyrúbali stromy v okolí a postavili barikády, aby zabránili veterinárom zabránili vo vstupe na farmu v dedine Les Bordes-sur-Arize. Polícia ich však po zotmení rozohnala slzotvorným plynom a v piatok skoro ráno priviezla veterinárov. Pre výtržnosti boli zadržané štyri osoby.
Na viacerých miestach farmári na protest proti vláde zahradili cesty alebo vchody do úradných budov balmi slamy alebo rozhádzali hnoj.
Ministerstvo poľnohospodárstva v piatok ráno v tlačovej správe oznámilo rozšírenie zóny očkovania dobytka na všetky departementy v regióne Okcitánia, ako aj na departement Pyrénées-Atlantiques. Predtým boli do tejto zóny zahrnuté iba niektoré obce v týchto departementoch, kde už vo vybraných obciach nariaďovali povinné očkovanie zvierat.
Okrem toho do 1. januára 2026 budú na celom území štátu platiť aj ďalšie opatrenia s cieľom obmedziť šírenie vírusu: ide o zákaz výstav dobytka, povinné nahlasovanie presunov dobytka do 24 hodín (namiesto siedmich dní) a povinná dezinsekcia vozidiel prepravujúcich dobytok pri ich presune mimo Francúzska.
K tejto situácii došlo krátko pred tým, ako by Európska únia na budúci týždeň mala podpísať obchodnú dohodu s juhoamerickým obchodným blokom Mercosur, ktorá sa pripravuje už dve desaťročia. AFP uviedla, že tento pakt umožní Európskej únii vyvážať viac vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky a zároveň uľahčí vstup juhoamerického hovädzieho mäsa, cukru, ryže, medu a sójových bôbov do Európy.
Aj na protest proti tejto dohode chcú francúzski farmári na budúci štvrtok prísť do Bruselu a protestovať proti poľnoospodárskej politike EÚ.
Svetová organizácia pre zdravie zvierat uvádza, že tento rok boli prípady nodulárnej dermatitídy hlásené aj v Taliansku. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa toto ochorenie vyskytuje aj v mnohých afrických krajinách. V roku 2012 sa rozšírilo z Blízkeho východu do Grécka, Bulharska a na Balkán. Očkovací program túto epidémiu zastavil.