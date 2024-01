Francúzski farmári plánujú blokovať Paríž napriek ústupkom vlády

Paríž 28. januára (TASR) - Organizácie zastupujúce francúzskych farmárov v nedeľu pohrozili blokovaním Paríža na neurčito dlhý čas. Blokádu pritom začnú v pondelok od skorého popoludnia. Chcú takto dosiahnuť lepšie pracovné a životné podmienky. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a AP.



Francúzske ministerstvo vnútra v nedeľu nariadilo rozmiestnenie veľkého počtu príslušníkov bezpečnostných síl okolo Paríža, keďže farmári sú nahnevaní. Minister vnútra Gérald Darmanin totiž zvolal krízové zasadnutie a bezpečnostným silám prikázal, aby "zabránili akejkoľvek blokáde" medzinárodného veľkoobchodu s potravinami v obci Rungis a parížskych letísk a aby zastavili vstup farmárskych kolón do Paríža.



Zväz mladých farmárov a zastrešujúca organizácia FNSEA zastupujúca miestne poľnohospodárske zväzy uviedli, že ich blokáda sa začne v pondelok o 14.00 h SEČ, pričom zatarasené budú všetky hlavné cesty do francúzskeho hlavného mesta. Oba zväzy zastupujú väčšinu francúzskych farmárov.



Farmári z departementu Lot-et-Garonne na juhozápade Francúzska plánujú zablokovať obrovský veľkoobchod s potravinami v obci Rungis, približne 13 kilometrov južne od Paríža.



Premiér Gabriel Attal pritom v piatok oznámil zásadné ústupky voči farmárom, ktorí dovtedy niekoľko dní protestovali tak, že traktormi uzatvorili cesty.



Premiér uviedol, že vláda skoncuje s rastúcimi nákladmi na motorovú naftu používanú na pohon poľnohospodárskych strojov. Vyššie ceny sú dôsledkom postupného rušenia daňových úľav na palivo. Predseda vlády tiež oznámil, že farmárom postihnutým búrkami poskytne vláda núdzovú pomoc vo výške 100 miliónov eur a zorganizuje aj pomoc pre vinohradníkov trpiacich nadvýrobou.



Zjednoduší sa aj mnoho predpisov a postupov, a to s okamžitou platnosťou. "Francúzsko je poľnohospodárska veľmoc a krajina, ktorá miluje svojich farmárov," povedal Attal počas návštevy farmy neďaleko španielskych hraníc. "Nechceme byť v našom stravovaní závislí od iných," dodal.



Šéf FNSEA Arnaud Rousseau však pre noviny La Tribune Dimanche vyhlásil, že Attal vyriešil iba niektoré zo 122 požiadaviek zväzu.